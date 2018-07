Inhalt Seite 1 — Eine Britin in Berlin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alex Natan

Roger Fulford (Hrsg): „Briefe der Königin Victoria und der Kronprinzessin von Preußen (1861–1864)“; Evans Brothers, London 1968; 372 Seiten, 63 sh.

Noch in der Todesstunde seiner Mutter, der „Kaiserin Friedrich“, hatte Wilhelm II. ihr Schloß Friedrichskron von Soldaten durchsuchen lassen, um ihrer Papiere habhaft zu werden. Sie waren indessen von der mißtrauischen Frau längst heimlich nach England gebracht und dort in den Archiven von Windsor Castle deponiert worden-Später entdeckte man, daß in diesen Papieren beträchtliche Lücken klafften. Erst jetzt sind in England Korrespondenzen zwischen der königlichen Mutter und ihrer kaiserlichen Tochter veröffentlicht worden, die ein merkwürdiges Schicksal erfahren haben. Nach dem Tode der „Kaiserin Friedrich“ (1901) hatte ihre Tochter, die Landgräfin von Hessen, sowohl Schloß Friedrichskron im Taunus als auch diese Briefe geerbt. Im Mai 1945 wurden sie von britischen Fahndern in einer Kellerecke entdeckt, dann in Windsor aufbewahrt und 1952 nach Friedrichskron zurückgebracht.

Roger Fulford, ein englischer Historiker von erheblichen Meriten, der bereits einen Briefband „Dearest Child“ herausgegeben hatte, zeichnet auch für den neuen Band verantwortlich. Er hat seine Pflichten mit Takt und mit größtem Verständnis für diese beiden Frauen erfüllt, die stark neurotisch gewesen sein müssen. Der Briefwechsel umfaßt die Jahre 1861 bis 1864, also jene Zeitspanne, als Victorias älteste Tochter Vicky als Kronprinzessin in Berlin die preußische Verfassungskrise, die Rolle Bismarcks und die schleswigholsteinische Krise aus nächster Nähe verfolgen konnte. Die Korrespondenz setzt kurz nach dem Tode des Prinzgemahls Albert ein, der die Königin von England in einen Zustand nahezu hysterischer Trauer versetzte, die schließlich zu einem Staatsproblem werden sollte: „Du schreibst, wie sehr Du mich trösten und mir helfen möchtest. Geliebtes Kind, der einzig mögliche Weg ist zu versuchen, meinen Schmerz zu lindern und zu weinen, als ob Du bei mir wärest. Es hat wenig Zweck zu versuchen, mich von dem einzig geliebten Gegenstand abzulenken.“

Wir wissen heute, daß die sexuellen Kapriolen des Prinzen von Wales in Cambridge Anlaß waren, warum die untröstliche Mutter in dem späteren Eduard VII. den Anlaß zum frühen Ableben ihres Gatten sehen wollte, der sich seine Krankheit bei einem Besuch in der Universitätsstadt zugezogen hatte, wo er seinem ältesten Sohne eine moralische Standpauke gehalten hatte. An ihre Tochter schreibt die Mutter dann auch: „O dieser Junge – so sehr er mir auch leid tut, niemals kann oder werde ich ihn ohne Schaudern ansehen können.“ Vicky, die den kühlen objektiven Verstand ihres Vaters geerbt hatte, antwortet am 13. Januar 1862: „Bertie muß einfach früh heiraten. Er vermochte schließlich kleinen Versuchungen keinen Widerstand entgegenzusetzen. Du wirst sehen, was aus ihm werden, wird, wenn Du ihm erlaubst, sich allein in die Londoner Gesellschaft zu stürzen.“ Heiraten zu arrangieren, war damals sicherlich eine der Aufgaben, die Königin Victoria am Leben hielt. Freilich hat ihre-Wahl am horizontalen Privatleben des Sohnes nicht das geringste geändert.

Eine andere Aufgabe, die Victoria ihre ersten Witwenjahre erleichterte, war ihr unaufhörliches Bemühen, wenigstens innerhalb ihrer großen Familie eine pro-deutsche Stimmung zu fördern; angesichts der Ereignisse in Schleswig-Holstein und in Berlin muß dies keineswegs einfach gewesen sein. So schreibt die Tochter (26. April 1862): „Der König mißtraut Fritz (dem späteren Kaiser Friedrich III.) und mir fürchterlich, und die Königin ist gewöhnlich schlechter Laune. Da kannst Dir denken, was für ein reizendes Leben dies ist.“

Inzwischen ist in Preußen die Verfassungskrise ausgebrochen. Vicky, die etwas von konstitutionellen Dingen versteht und sich durch ihren Gatten für einen liberalen Kurs einsetzt, ist bereits als „the English woman“ gebrandmarkt. Sie weiß, woher der unsympathische Wind weht. So schreibt sie ihrer Mutter bereits am 19. Juli 1862: „Bismarck ist in London gewesen und hat alles unternommen, um den König gegen England und Lord Palmerston und Lord Russell zu verärgern. Aber B. ist ein solch schlechter Mensch, daß es ihm nicht das geringste ausmacht, wie viele Lügen er auftischt, um nur die eigenen Ziele zu erreichen, und dies ist der Mensch, der dieses Land regieren soll. Ich kann Dir versichern, mir.stehen die Haare zu Berge! Ich kann nur hoffen, daß sich Mittel und Wege finden lassen, um eine solche Katastrophe zu vermeiden.“