Die Schweiz fühlt sich nicht als Miniatur-Europa

Von Josef Müller-Marein

Der junge Verkehrspolizist, der auf einem Podium inmitten des Platzes stand, trug einen gekräuselten blonden Bart. Und der Gast, den ich an Bord genommen hatte, machte mich darauf aufmerksam. "Wenn ein Schutzmann in der Schweiz einen Bart trägt, pflegt er ihn mit großer Sorgfalt."

Mein Gast war Schwabe und fragte provokativ: "Hätten Sie die Courage, Papier auf diesen Platz zu werfen? Die Leute würden den Kopf schütteln, mit Fingern auf Sie zeigen; einige würden sich bücken, Ihnen den Fetzen ins Auto reichen und Sie ermahnen; das wären noch die höflichsten."

Es war nicht nötig, Papier auf die Straße zu werfen. Denn als wir parken wollten, sagten zwei Passanten streng: "Hier nicht! Verboten!" Offenbar in der gleichen Absicht, uns zu warnen, traten zwei andere näher. Aber da waren wir schon auf und davon. Später, als wir zu Fuß eine Straße "bei Rot" überqueren wollten, weil nicht der geringste Verkehr stattfand und auch kein Polizist zu sehen war, packte ein Bürger den Schwaben am Arm. "Es ist rot!" sagte er.

"Fassen Sie mich nicht an!" sagte der Schwabe. Wirklich schüttelten die Umstehenden die Köpfe, und man sah ihren mißbilligenden Blicken an, was sie dachten: Wieder so ein Deutscher, der sich im Ausland nicht benehmen kann!

Im Café riet mir der Schwabe, über die Schweiz nichts zu schreiben, was ich nicht selber gehört oder gesehen hätte, und mich jeden eigenen Urteils zu enthalten. "Ich meine es gut mit Ihnen", sagte er und prüfte immer wieder seine Uhr, ob wir auch die Parkzeit nicht überschritten hätten. Im Auto erwähnte er dann den "bekannten" Ausspruch eines "berühmten" Mannes, daß die Schweizer jeweils die schlechten Eigenschaften jenes Volkes kultiviert hätten, dem sie verwandt und benachbart seien.