Inhalt Seite 1 — England schnallt den Gürtel enger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Wocker

London, im November

Noch bevor der britische Finanzminister Jenkins seinen Landsleuten am Fernsehschirm Anweisungen zum Engerschnallen des nicht mehr sehr weiten Gürtels erteilte, hat er ihnen versichert, die Deutschen seien nicht schuld daran. Vielmehr sei das vorweihnachtliche Restriktionspaket schon vor der Bonner Zehner-Konferenz fertig gewesen.

Zu solcher Beschwichtigung glaubte die Regierung allen Anlaß zu haben; denn aus der „Konzertierten Aktion“ der westlichen Stürmer und Dränger gegen die Mark hatte die deutsche Presse die Briten als die Hauptrempler herausgehoben, und die Labour-feindliche Presse in London nutzte mit unverhohlenem Jubel diesen neuen Anlaß, um die Inkompetenz Wilsons und seines „jungen Mannes“ im Finanzministerium dartun zu können.

Dabei war alles falsch, was man über die nächtliche Standpauke des Premierministers für den deutschen Botschafter, Blankenhorn, gelesen hatte. Blankenborn wurde nicht aus dem Bett geholt, er saß vielmehr nach einem abendlichen Empfang für den Stuttgarter Ministerpräsidenten Filbinger noch in seinem Salon. Es war auch nicht halb zwei, sondern halb eins. Er kam auch nicht erst um vier Uhr wieder nach Hause, wie der „Daily Telegraph“ zu wissen glaubte, sondern kurz nach eins. Und er wurde in Downing Street keineswegs „bullig“ behandelt. Blankenborn selbst bezeichnet die Haltung seiner Gesprächspartner Wilson, Stewart und Jenkins als „besorgt, aber absolut höflich“.

Doch schwiegen diejenigen, die es am ehesten hätten richtigstellen können. Aus Downing Street war kein Wort über den Inhalt des Gesprächs mit dem Botschafter herauszuholen. Von Ex-Bank-Präsident Lord Cromer bis zu mehreren Artikeln in der „Times“ erscholl nun ein Tadelschor für Wilson und Jenkins, intoniert nach der Weise „Hände weg von Bonn“. Wenn die Labourregierung noch irgendeinen Zweifel haben konnte, daß es in England keine durchgehend deutschfeindliche Stimmung mehr gibt, so wurde er beseitigt. Man liebt Bonn vielleicht nicht, aber jemanden wegen seiner Leistungen zu tadeln, das läuft dem Sinn des Engländers, der die eigenen Schwächen genau kennt, eher zuwider.

Wilson wird Bonn wahrscheinlich im Februar besuchen. Seine Kritiker in der Fleet Street werden ihm sicher einige Warnungen mitgeben. Denn die gemeinsamen Interessen sind selbst alten Störenfrieden inzwischen geläufig: der „Daily Express“, der noch vor drei Jahren aus der Nichtauf Wertung der Mark einen Anlaß für den nächsten antideutschen Kreuzzug gewonnen hätte, war mit seiner Parole „nicht alles auf die Ausländer schieben!“ geradezu vorbildlich europäisch.