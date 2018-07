... aber viel zu wenige Berliner fühlen sich zum Hochhaus hingezogen

Von Marie-Luise Scherer

Europa-Center – das soll sein: Berlin-Juwel, Tat an sich und Köder für alles, was seinen Preis wert ist. Etwa die Hälfte aller Berliner Ansichtskarten, die verschickt werden, hätten das Europa-Center als Garant für Fälle und Vitalität und Hausherr Karl H. Pepper. Die offizielle Berlinwerbung hat abgestandene Stadtsymbole verdrängt, um auf sieben von acht Plakaten das Europa-Center als Garant für Fülle und Vitalität sprechen zu lassen. „Hier kauft Berlin, hier trifft sich die Welt“, heißt der hauseigene Slogan, als Aufkleber am Schaufenster oder Standschild in der Vitrine.

Schon als die Bauzäune noch verborgen hielten, was später Magnet der Stadt und ihrer Gäste werden sollte, ließen die Visionäre jeden, der hier mieten wollte, einen Mann mit Stil und Erfolgsmembrane sein. Pepper hatte seinem Haus schon vor der Eröffnung am 2. April 1965 den nötigen Vorschuß an Internationalität gegeben. Neben der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sollte ein Kaleidoskop Europa widerspiegeln: Ein Markt der Eleganz, der Delikatessen aller Branchen sollte Stütz- und Strebepfeiler für das Berlinbild werden.

Zum Teil erfüllten sich diese Wünsche. Gute Häuser siedelten sich an, westdeutsche und hiesige mit Filialgeschäften. Pepper wollte das Center zu einem Haus der exklusiven Nachbarschaften machen. Die „mehr weltweit Orientierten“, wie er sagte, sollten den Ton angeben. In manchen Filialen „guter Häuser“ indes kann man heute leise Reue darüber spüren, sich auf diesen Wettstreit der Anwesenheit eingelassen zu haben.

Das Urmißverständnis der Architektur, wie es ein junger Berliner Architekt ausdrückte, mache sich in dem Anspruch bemerkbar, ein Forum sowohl für Diskussion, Einkauf, Kunst als auch Promenadenbetrieb bauen zu wollen. So verschiedene Interessen stünden sich jedoch oft entgegen. Wenn zum Beispiel die als belebend propagierte und auch reichlich benutzte Eisbahn funktionieren soll, müssen ihre Tonbänder laufen. Und was einer gekurvten Acht auf dem Eis inspirierende Geräusche sind, wirkt sich im Verkaufsgespräch des Juwelenverkäufers in der Nähe störend aus; ein Kollier will in Ruhe gehandelt werden.

Das versprochene permanente Baden-Baden also findet nicht statt. Dafür tut der Rummel anderen gut. Ein Geschäft für Sporttextilien kann da nichts als wohler empfinden als den stetigen, leise aufsteigenden Dunst vom Eis und seine Melodienkulisse. Das Eis bringt auch Leben ringsherum hinter die Zuschauerbarrieren. Das entspricht zwar dem sogenannten Piazza-Gedanken, mit dem operiert wurde – sich treffen, einen gemeinsamen Magnetpunkt haben –, in der Perspektive der Anlieger jedoch nimmt sich das anders aus. Je nach der Distinguiertheit der Branche wird von „schlimmen Gestalten, daß einem angst und bange wird“ gesprochen oder „von jenem städtischen Element, welches die gesunde Mischung bringt“.