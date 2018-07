Inhalt Seite 1 — Festtage auf dem sieben Meeren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rolf Diekhof

Festtagsbraten und Lichterglanz, Ballnächte und Feuerwerk zum Jahreswechsel kombiniert mit schwankenden Planken und südlicher Sonne sind nun schon ein altes Erfolgsrezept für die Musikdampfer der weißen Flotten. Weihnachten und Neujahr kreuzen sie wieder auf klassischen Kursen nach Madeira und zu denKanarischen Inseln, im Mittelmeer und in der Karibischen See. Doch von den rund sechs Millionen deutschen Winterurlaubern werden nicht viel mehr als 3000 oder höchstens 4000 die Festtage auf hoher See verbringen.

Gegenüber dem vergangenen Jahr hat sich nicht viel geändert. Mittelmeerreisen und reine Weihnachtskreuzfahrten werden recht wenig angeboten. Für die Karibische See gibt es kaum ein Weihnachts- und Silvesterprogramm. Freilich kreuzen die „Istra“ von Quelle und die „Shota Rustaveli“ von Neckermann auch während der Feiertage zwischen den Karibischen Inseln, doch als besondere Weihnachts- oder Silvesterreisen wurden diese Fahrten nicht ausgeschrieben. Doch schließlich ist auf Kreuzfahrtschiffen fast jeder Tag ein Festtag.

Der Schwerpunkt für die Schiffsreisen am Jahresende liegt nach wie vor auf Silvester. Bevorzugtes Ziel sind dabei die Kanarischen Inseln und Madeira. In Funchal (Madeira) treffen sich zum Jahreswechsel die weißen Schiffe aller Nationalitäten, denn dort gibt es das „brillanteste Feuerwerk der Welt“. Auch die deutschen Frachtschiffe, die „Bremen“ des Norddeutschen Lloyd Und die „Hanseatic“ der Deutschen Atlantik Linie, werden dort sein.

Zwei interessante Weihnachts-Kreuzfahrten in das Mittelmeer und zu den alten Stätten der Christenheit bieten Hotelplan („Moledet“) und Neckermann („Transilvania“). Während der Feiertage gehen beide Schiffe in Haifa (Israel) vor Anker. Dort stehen dann „Besuche der heiligen Stätten“ in Nazareth, Jerusalem und Bethlehem auf dem Programm.

Touropa hat die Weihnachts- und Silvesterkreuzfahrt als die große Fahrt mit der Bunten Illustrierten („Deutschlands große Familienzeitschrift“) ausgeschrieben. Versprochen wird „Weihnachten wie noch nie“: Das Fest wird in Lissabon gefeiert, die Passagiere sollen von einheimischen Familien eingeladen werden; das portugiesische Kommissariat für Tourismus gibt im Bankettsaal der Burg von Lissabon ein Weihnachtsessen. Höhepunkt der Reise ist die Silvesterfeier an Bord – natürlich mit dem Galafeuerwerk in Funchal.

Silvester auf See muß man nicht unbedingt an südlichen Gestaden feiern. Die Fährlinien von Deutschland nach den skandinavischen Ländern bieten in diesem Jahr eine ganze Reihe Silvesterreisen an. Die Stena Line kreuzt mit der „Stena Germanica“ zwischen Kiel und Göteborg (31. Dezember bis 2. Januar). Einschließlich großem Silvesterball und Neujahrsabend kostet der Ausflug 99 Mark.