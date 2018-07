Mit Olympic Airways: Aristoteles Onassis’ Fluglinie Olympic Airways erweiterte, im November ihr Streckennetz mit einer neuen Verbindung nach Südafrika. Die Strecke von Athen nach Johannesburg wird (mit Zwischenlandung in Nairobi), zweimal wöchentlich bedient. Abflug vom Athener Flughafen Ellinikon donnerstags und sonnabends jeweils 19.45 Uhr, Ankunft in Johannesburg, Flughafen Jan Smuts, 6.00 Uhr. Anschlußverbindungen von Frankfurt mit Olympic Airways (drei Stunden Aufenthalt in Athen) oder mit Poolpartner Lufthansa. Normaler Preis für den Hin- und Rückflug von Frankfurt nach Johannesburg ohne Vergünstigungen: in der Touristenklasse 2916 Mark, in der ersten Klasse 5321 Mark.

IT (Inclusive Tours): Mit Olympic Airways 17 Tage Südafrika ab 3057 Mark (dritter bis fünfter Tag Photosafari, siebter bis fünfzehnter Tag Badeurlaub an der Südküste). Mit der South African Airways (Reisebeispiel „Leopard“): 17 Tage ab 2645 Mark, allerdings nur für Gruppen von mindestens zwölf Personen (vierter bis sechster Tag Photosafari, neunter bis sechzehnter Tag Erholung in Durban).

Erster Charterflug: Ab Januar 1969 Charter-Pauschalreisen (Touropa und Scharnow). Jeweils 17 Tage Südafrika: Badeurlaub in Durban ab 1560 Mark, Kombination von Photosafari und Badeurlaub ab 2500 Mark, Rundreise (auf der Garden-Route) und Badeurlaub ab 2500 Mark und große Südafrika-Rundreise ab 3370 Mark.