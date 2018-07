Inhalt Seite 1 — Frauen heute, aufgerufen zum Ungehorsam Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gegen die Frau, aber für ihre Emanzipation – so liest sich Leona Siebenschöns Buch auf den ersten Blick.

Der Mann, erfahre ich, ist ein sensibles Ding, das nur mit Glacehandschuhen angefaßt werden sollte, aber er heiratet meist ein Wesen, das ihm dann mehr oder weniger zum Teufel wird. Glaubte der Mann vor der Ehe, ein selbständiger Mensch zu sein, wird er in der Ehe an die Kette gelegt, bekommt einen Maulkorb vorgeschnallt, wird seelisch (von der Normalfrau) und dazu noch körperlich (von der Pillenfrau) vergewaltigt. Schutzlos ist er dem einzigen Fehltritt seines Lebens, der heiligen Ehe, ausgeliefert. Die Sache Mann scheint eine beschlossene Sache zu sein. Die Frau macht ihn sich Untertan.

Zu helfen wissen sich da wenige. Zu den wenigen aber gehört zum Beispiel Curd Jürgens. Nach dreimaliger Hölle, sprich Ehe, hat er den Dreh und damit angeblich den Himmel auf Erden erfaßt, indem er den „Rückweg als Ausweg“ aus dem Ehedilemma fand. Jetzt macht er auf „altdeutsche Ehe“: patriarchalisch unterwirft er sich die schöne Simone, die sich unterwerfen läßt.

Erstaunlich bleibt bei diesem düsteren Aus- oder Einblick in den Ehebereich sensibler Ehemänner, daß 96 Prozent der Frauen trotzdem statistisch angeben, glücklich zu sein. In krassen Widerspruch dazu stellt sich statistisch die andere Ehehälfte. Von ihnen geben 81 Prozent an, in der Ehe keineswegs glücklich zu sein.

Obwohl nun der Mann eine heikle, liebevoller gesagt: eine sensible Sache ist, wie Leona Siebenschön schreibt, scheint die Frau doch mehr zu leiden. Sie ist „die Gefangene ihres Temperaments“. Früher kannte sie ihren Platz. Folgsam ließ sie sich vom Mann zwischen Küche, Kind und Kirche ansiedeln und abstellen und gab vor, dabei noch glücklich zu sein in glücklicher Selbsttäuschung. Sie ließ sich prügeln und verkaufen und war’s damit zufrieden. Was also will die Frau heute, überhaupt? Ist sie nicht selber schuld an ihrer Zerrissenheit? Es muß ja alles in Brüche gehen, wenn sie sich neben Küche und Keller zu unnötigen Gedanken aufschwingt.

Das ist die Haltung des männlichen Establishments gegenüber der Emanzipierung seiner Frau. Denn was in Nord- und Osteuropa inzwischen möglich ist: die Emanzipierung der Frau zugunsten der Wirtschaft und Menschlichkeit zu fördern, indem man der Frau die traditionellen Verpflichtungen erleichtert, scheint in Deutschland unmöglich. Hier muß eine Frau, „wie immer sie es anstellt, um sich ihr Recht zu nehmen, sich gegen eine Welt von Vorurteilen, Hemmnissen und Schwierigkeiten stellen... Sie muß sich bescheiden und in mitunter abenteuerlicher Akrobatik mit Kompromissen leben.“

Das scheint mir die Wurzel des Übels zu sein. Wir leben in einer männlichen Welt, die zäh und festgebissen gegen den Verlust ihrer Vorrangstellung kämpft. Eine Umfunktionierung hat noch lange nicht stattgefunden (und keiner freue sich zu früh!).