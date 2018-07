Inhalt Seite 1 — Froh vom Fließband Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gibt eine englische Kinderbuchautorin, deren Erfolg so immens ist, daß nicht einmal ihre Verleger wissen, in wieviel Sprachen und Exemplaren ihre Bücher über den Globus verbreitet sind. Ihre Bücherserien werden, wie man so sagt, verschlungen. Alljährlich erscheint neuer Lesestoff für die Blyton-Süchtigen, auch das Jahr 1968 war da keine Ausnahme –

Enid Blyton: „Drei vergnügte Seefahrer“, „Ein Korb voll Überraschungen“; Verlag Franz Schneider, München; 106 bzw. 105 S., je 3,80 DM

Enid Blyton: „Geschichten vor dem Schlafengehen“, „Die schwarze Sieben übertrifft sich selbst“; Bertelsmann Jugendbuchverlag, Gütersloh; 160 bzw. 112 S., 6,80 bzw. 5,80 DM.

Eine deutsche Sängerin sagte mir, sie sei als Kind geradezu süchtig gewesen nach diesen Büchern. Ein Madrider Student nannte die Bücher „dinamico“. Eine Amsterdamer Buchhändlerin sagte: „Unsere Kinderbuchabteilung lebt in der Hauptsache von diesen Büchern.“

Alle drei aber waren sich zugleich einig über den geringen Wert dieser Bücher. Die Sängerin sagte: „Eingenommen – ausgeschieden.“ Der Student nannte die Bücher „Chupachus“, Lutschbonbons. Die Buchhändlerin sagte: „Konsumware“.

Es handelt sich um die Bücher der Engländerin Enid Blyton, von denen ich fünf gelesen habe – gelesen mit Anstrengung, weil sie mich gräßlich gelangweilt haben. Glaubhafte Figuren sind mir in allen fünf Büchern nicht begegnet. Vorgestellt wird die Person, indem ihr Name genannt wird. Da es zumeist viele Personen in diesen Büchern gibt, entstehen Ballungen von Eigennamen, die einen schwindeln machen, weil die Personen sich alle so ähnlich sind. Zudem erscheinen auch Tiere, wenn sie einmal vorgestellt sind, nur noch mit dem Namen. Das verwirrt zusätzlich.

Die Übergänge sind nach Schulaufsatzart. Eine übersprungene Zeitspanne wird im nächsten Kapitel in eine kurze Feststellung gepackt, die durch ein falsch gesetztes Ausrufezeichen zur Interjektion erhoben wird. Etwa: „Das Hausboot war großartig!“ Oder: „Die Ferien waren herrlich!“ (Im übrigen scheint das Leben in den Blyton-Büchern hauptsächlich aus Ferien zu bestehen.)