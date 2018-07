Von Thomas von Randow

Conversations-Lexikon mit vorzüglicher Rücksicht auf die gegenwärtigen Zeiten – Frauenzimmer-Lexikon zur Erleichterung der Conversation und Lektüre“ – diesen Doppeltitel gab Renatus Gotthelf Löbel seinem Werk, dem Stammvater der so beliebten Nachschlagebücher, die, wenn man es recht besieht, noch heute kaum treffender zu beschreiben sind, als es Löbel 1796 tat: „Eine populäre Encyklopädie, welche das allgemeine Streben nach Geistesbilanz und die sich immer mehr verbreitende Annäherung der Geschlechter und Stände in ihren Begriffen unterstützen, namentlich aber die wissenschaftlichen Begriffe zur Teilnahme an einer guten Conversation so wie zur Erschließung des Sinns guter Schriften in sich begreifen soll.“

„Alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk für alle Wissensgebiete (ursprünglich als Hilfsmittel für die Konversation der Gebildeten gedacht)“, vermerkt knapp unter dem Stichwort Konversationslexikon das Große Duden Lexikon.

Ein Lexikon ist in erster Linie ein Gebrauchsgegenstand, seine Güte hängt also eng mit seiner Brauchbarkeit zusammen. Wie sollman sie prüfen?

Ist es ein erheblicher Mangel, daß man im dtv-Lexikon, im Duden und im Knaur nichts über das Sudannegervolk Kulango findet, dem Bertelsmann allerdings auch nur eine Zeile widmet, oder wiegt es schwerer, daß weder Bertelsmann noch Knaur Masada, die 1955/56 ausgegrabene Festung Herodes des Großen, verzeichnet? Ist eine Farbtafel „Spielzeug“ (Knaur) wichtiger als eine Tafel „Büromaschinen“ (Bertelsmann)? Wird jemand den bekannten Begriff Umlage – „Verteilung einer aufzubringenden Summe auf einen Personenkreis“ (dtv) – im Bertelsmann- und Knaur-Lexikon wirklich vermissen?

Jede der fünf Enzyklopädien hat ihre besonderen Stärken und Schwächen. Bertelsmann und Duden stehen dem Lexikon-Besitzer mit einem Auskunftsdienst zur Verfügung; Bertelsmann gibt die meisten Literaturhinweise – freilich wird als neunter Band des Großen Duden Lexikons eine Bibliographie erscheinen, die 90 000 Bücher zu 20 000 Stichwörtern verzeichnen soll (Preis 33,– DM). Das dtv-Lexikon ist ein Nachdruck des Neuen Brockhaus, berücksichtigt wurden jedoch die seit dem Erscheinen des Originals eingetretenen Veränderungen. Das Taschenbuchformat und der weiche Buchdeckel erleichtern das Nachschlagen ungemein.

Ausführlich, informativ und aktuell ist das Duden-Lexikon auf allen Gebieten der Naturwissenschaften und der modernen Technik. Keines der drei anderen Lexika gibt auch nur annähernd so viel und so gut Auskunft über physikalische Theorien und Gesetze, chemische Verfahren, Formeln und Verbindungen, mathematische Lehrsätze, über Pflanzen, Tiere, Sterne, über Molekularbiologie, Meteorologie, Geologie, Raumfahrt oder Elektronik. Böse Sünden begeht hier Bertelsmann, der zum Beispiel die Erbsubstanz DNS, von der man jetzt allenthalben hört und liest, weder unter dieser Abkürzung noch unter ihrem Namen (Desoxyribonukleinsäure) verzeichnet.