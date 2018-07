Wenn man durch einen Tunnel fährt, hört das Radio auf zu spielen. Das ist für den Kraftfahrer störend, für Beamte, die den Verkehr im Tunnel überwachen, und für Polizeifahrzeuge im Einsatz äußerst hinderlich. Dem abzuhelfen, hatten sich Ingenieure der Bell Telephone Company in New Jersey entschlossen. Sie fanden eine einfache Lösung des Problems: Sendefrequenzen im Mikrowellenbereich.

Mikrowellen werden von den Tunnelwänden nicht absorbiert, sondern reflektiert und so auch um Kurven – etwa in U-Bahn-Schächten – herumgeführt. Die Tatsache, daß Mikrowellen wie Wasser oder Dampf in Rohren von einem Ort zu einem anderen geleitet werden können, wird seit langem praktisch genutzt. Ob sich auch ein Tunnel als Wellenleiter eignet, folglich der Funkverkehr zwischen einem Sender, der in den Tunnel hineinstrahlt, und dort befindlichen Autoempfängern im Mikrowellenbereich möglich sei, mußte erst erprobt werden. Ergebnis des Tests: es funktioniert.

Mikrowellen werden, weil sie sich besonders gut bündeln und auf den Empfänger richten lassen, im Fernsprechnetz verwendet. V. G.