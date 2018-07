Wie es gleich zu Anfang dem kleinen Jungen ergeht, der im trostlos einsamen Bummelzug durch eine nächtliche Überschwemmungslandschaft fährt, so geht es auch uns: Wir kehren plötzlich in einer anderen Welt ein. Tolly gelangt zu seiner Urgroßmutter und in ein uraltes Haus, in dem alles auf eine sonderbare, spielerische und zugleich dramatische Weise beseelt ist –

Lucy M. Boston: „Die Kinder von Green Knowe“, aus dem Englischen von Dorothea und Hans Bemmann, illustriert von R. Amrein; Rex-Verlag, Luzern; 141 S., 12,80 DM.

Auf knappem Raum breitet Lucy M. Boston hier einen Reichtum aufregender Episoden aus, weiß geschickt Kaminerzählungen voller Spuk und wunderbarer Transparenz einzustreuen und behält dennoch immer die Haupthandlung, die Heimkehr des kleinen Jungen nämlich, fest im erzählerischen Griff. Nach dem Bestehen des haarsträubenden Abenteuers mit dem verfluchten grünen Noah geht auch Tollys größter Wunsch in Erfüllung: Am Weihnachtstag umarmt er das Geisterpferd. – Die beiden Übersetzer haben ein Meisterwerk in ein Mensterwerk transponiert.

Walter Scherf