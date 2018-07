Von Lutz Bloos

Als vor Jahren Sprecher der Studentenschaft die Auflösung der Fakultäten und die Einrichtung von Abteilungen nach dem Muster der amerikanischen departments forderten, war es ihnen – und sicher auch den Professoren – klar, daß damit eine ganze Reihe von weiteren Veränderungen nötig würde. Man würde die Stellung des Ordinarius neu bestimmen, den Studenten eine echte Beteiligung an Entscheidungen in akademischen Gremien zugestehen und die Zahl der Hochschullehrer vervielfachen müssen. Aus diesen Gründen wurden die Vorschläge der Studenten von den Ordinarien im allgemeinen schlankweg abgelehnt.

Am 13. 11. 1968 geschah an der Hamburger Universität das lange nicht für möglich Gehaltene: Die Abteilungen wurden gegründet und wählten ihre sogenannten Subdekane. Am Beispiel der Abteilung „Philosophie-Soziologie-Psychologie“ läßt sich beschreiben, wie man solche Wahlen arrangiert.

Als die Ordinarien den für die Konstitution der Abteilung vorgesehenen Raum betraten, fanden sie eine Anzahl von Studenten vor, deren Sprecher den Ordinarien die Anwesenheit der Studenten erklären und eine Diskussion erbitten wollte. Beim ersten Versuch dazu wurde er von dem Philosophen und Dekan der aufzulösenden Philosophischen Fakultät Aubenque barsch unterbrochen.

Beim zweiten Versuch, der ebenso höflich unternommen wurde wie der erste, packte Herr Aubenque seine Sachen, zog mit der Mehrzahl der Ordinarien aus und gründete in einer Bibliothek die Abteilung ohne die Studenten. Der Auszug war offenkundig vorher geplant; die Anwesenheit von Studenten und deren Wunsch zu diskutieren, boten den erwünschten Anlaß, die ganze Angelegenheit im geheimen vollziehen zu können.

Im übrigen forderte Herr Aubenque, daß der verhinderte Sprecher sich bei ihm entschuldige.

Zum Subdekan wählte die Abteilung den Psychologen Pawlik, den die Studenten, milde gesagt, nicht sonderlich gut leiden können und der nicht gerade zu den progressiven Kräften unter den Professoren zählt, die es immerhin auch gibt.