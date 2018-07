Nachdem Anfang des Monats Ludwig Bölkow sich mit der neuen Messerschmitt-Bölkow-Gruppean die Spitze der Zellenindustrie gesetzt hat, geht nun ein anderer Neuling der Luftfahrtbranche daran, seine Spitzenstellung im Triebwerkbau auszubauen: Die MAN-Turbo GmbH wird mit der Daimler-Benz AG eine gemeinsame Tochtergesellschaft für die Entwicklung von Flugtriebwerken gründen.

Für die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG (MAN) bot sich das Engagement im Triebwerkbau an, als die Bayerischen Motorenwerke 1960 in eine Krise geraten waren; MAN übernahm damals eine Beteiligung an BMW-Triebwerkbau und fünf Jahre später das ganze Werk. An die Fabriktore kam das neue Firmenschild „MAN-Turbo“.

Noch immer aber fühlt man sich in München als Nachfolger der berühmten BMW-Flugmotorenwerke, deren Tradition bis auf das Jahr 1914 zurückgeht. Neben Junkers lieferte BMW währenc des Zweiten Weltkriegs die ersten einsatzreifen Strahlturbinen für die Arado-Düsenbomber der deutschen Luftwaffe.

Aber auch MAN konnte schon technischen Lorbeer an seinen Namen heften: Gemeinsam mit Rolls-Royce wurden zwei Triebwerke für senkrecht startende Flugzeuge entwickelt. Mit dem Lizenzbau amerikanischer und britischer Triebwerke hat MAN in der Bundesrepublik inzwischen einen Marktanteil von 70 Prozent.

Doch auch in Untertürkheim war man in den letzten Jahren nicht untätig. Daimler blickt ebenfalls auf eine große Tradition im Bau von Flugmotoren zurück. Messerschmitt-Jäger und Junkers-Bomber flogen mit Daimler-Motoren. Die Strahlturbinen des Unternehmens kamen allerdings über Reißbrettstudien nicht hinaus.

Näher kamen sich die beiden Un-

ternehmen nun über die Vorarbeiten zum europäischen Airbus, an deren Triebwerkentwicklung MAN-Turbo einen Anteil von 12,5 Prozent hat. Daimler erhält Unteraufträge.

Nun soll die Gemeinschaft enger werden, so daß es wie in anderen europäischen Ländern nur noch ein großes Unternehmen für Flugtriebwerke geben wird. In Frankreich ist es die staatliche Société Nationale d’Etude et de Construction de Moteur d’Aviation (SNECMA). In Großbritannien ist durch die Fusion von Rolls-Royce mit Bristol Siddeley ein Unternehmen entstanden, das als einziger europäischer Produzent den führenden amerikanischen Firmen General Electric und Pratt & Whitney Konkurrenz macht, h. m.