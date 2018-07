Zu dem ZEIT-Gespräch mit Arbeitsminister Hans Katzer (Die Rentner sind uns teuer, ZEIT Nr. 44) erhalten wir noch immer zahlreiche Zuschriften.

Sie brachten ein Gespräch Ihrer Herren Krüger und Jungblut mit Minister Katzer unter der Überschrift „Die Rentner sind uns teuer“ über die Rentenversicherung. Der Minister sagte unter anderem, er sehe nicht ein, warum ein Mann, der 800 bis 900 Mark verdient, verheiratet sei, Kinder hat, Steuern zahlt und erhebliche Sozialversicherungsbeiträge abführt, im Endeffekt schlechter dasteht als der Rentner mit gleichem Einkommen, der möglicherweise auch noch eine Rente aus einer betrieblichen Altersversorgung erhält. Letzteres hat mit der Rentenversicherung überhaupt nichts zu tun und geht Herrn Katzer gar nichts an. Er sollte sich lieber über die hohen Nebeneinnahmen seiner lieben Beamten, der Abgeordneten mit ihren Pensionen, Aufsichtsratstantiemen, Diäten und so weiter kümmern.

Die Erklärung des Herrn Katzer war für Ihre Redakteure so spannend, daß diese genüßlich fragten, was denn mit diesen Rentnern mit einem so hohen Einkommen gemacht werden soll. Wenn der Minister und Beamte Herr Katzer den Standpunkt vertritt, daß Nichtbeamten in ihrem Alter eine derartig hohe Rente einfach nicht zusteht, die hohen Pensionen nur für die fleißigen Staatsdiener reserviert sind, so ist diese Ansicht wirklich sehr bedauerlich. Besonders unverständlich ist mir aber, daß, Angehörige Ihrer Zeitung, die eines Tages vielleicht auch mal Rentner sein werden, damit einverstanden sind, das gleiche Einkommen zu haben wie z. B. ein kleiner Angestellter oder Arbeiter.

Wäre es nicht mal eine lohnende Aufgabe für diese Herren, sich mit dem Minister Benda zusammenzusetzen und diesen zu fragen, wie hoch die Pensionen der Beamten sind? Sehr viele Beamte werden bereits vor dem 60. Lebensjahr pensioniert oder in den Ruhestand gesetzt. Warum eigentlich? Sie werden doch wohl selbst nicht glauben, daß der Beamte für den Staat insgesamt mehr leistet als jeder andere.

C. F. Krüger, Bannholz-Waldshut