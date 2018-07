Von Joachim Kaiser

Hans Lietzau wurde 1913 in Berlin geboren. Dort hat er 1932 Theater- und Zeitungswissenschaft zu studieren begonnen, dann besuchte er zwischen 1933 Und 1935 die Schauspielschule des Preußischen Staatstheaters. Seine ersten aufsehenerregenden Inszenierungen machte er als Barlogs Oberspielleiter am Berliner Schiller- und Schloßpark-Theater. Im Augenblick arbeitet Lietzau am Münchner Residenz-Theater als Oberspielleiter, und zwar mit Kortnerscher Inbrunst. Drei bis vier Monate pro Stück probierend, hat er in den letzten Jahren einige der aufregendsten Inszenierungen des deutschen Sprechtheaters zuwege gebracht. Er ist ein hochbezahlter Mann (einem Gerücht zufolge: 20 000 Mark pro Aufführung), ein Fanatiker. Viele Schauspieler – einige der klügsten, der besten, der besonnensten, der jüngeren – schwärmen für ihn. Wollen am liebsten nur mit ihm arbeiten, von ihm lernen. An den Schillerschen „Räubern“, die Anfang Dezember im Residenztheater herauskommen sollen, bosselt Lietzau – mit so glänzenden Schauspielern wie Helmut Griem und Martin Benrath – nun bereits seit Monaten täglich 10 bis 12 Stunden. Die Erwartungen sind gewaltig. Egon Monks Hamburger Darbietung war kein unüberbietbares Vorbild, eher eine günstige Folie ...

Während Lietzau ingrimmig, mit begreiflicher Haßliebe für den jungen Schiller, probiert und seine Frau, die bekannte Schauspielerin Carla Hagen, als vor der Premiere natürlich immer besonders schwer geprüfte Gattin mit Schonkost und Geduld aufwartet, wird dieser Lietzau plötzlich zur hageren Helena des deutschen Subventionstheaters der westdeutschen Millionenstädte. Hamburg hätte ihn sehr gern, München behielte ihn sehr gern, Berlin sähe ihn anscheinend sehr gern wieder. Die um Lietzau plötzlich ausgebrochene Betriebsamkeit hat etwas Irres. Eben noch hieß es, bürgerliches Schauspiel- und Abonnententheater sei ziemlich uninteressant, versicherten manche westdeutschen Kulturrevolutionäre, die eigentlichen Ereignisse fänden nicht auf Staatstheaterbrettern statt: jetzt überbieten sich die Zeitungen zwischen Elbe und Isar mit Lietzau-Nachrichten: was er wolle, was er zugesagt habe, was man ihm zusichern müsse. Der „Münchner Merkur“ glaubt, originellerweise, den vielumworbenen Mann mit Vorwürfen halten zu können. Lietzau solle doch in München erst mal „ankommen“, wo er nämlich „noch nicht das erzielt hat, was man als Durchbruch zu benennen pflegt“. Andere Münchner Zeitungen aber („Süddeutsche Zeitung“ und „Abendzeitung“) fragen sich vergeblich, wer. denn in den letzten Jahren auf Münchens Residenztheater-Bühne Besseres oder auch nur Vergleichbares geleistet habe. So wichtig kann ein Theatermann werden, nur weil Egon Monk sich verschätzte. Also: wer ist dieser Lietzau, was hat er auf der Bühne getan, was macht er gegenwärtig, und wie macht er es?

II.

Die Biographie klang sehr berlinerisch. Lietzau jedoch ist kein Berliner von der cleveren, schnellen, scharf unterkühlten Art. Er gibt nicht an. Er lacht gern, wirkt temperamentvoll, gutmütig. Er beherrscht zwar sein Metier intelligent, doch als Bühnenspezialist hat er nichts Intellektuelles. Leidenschaft, Naivität und umfassender Spieltrieb zeichnen ihn eher aus. Wenn er aber – wie in einer Münchner Nachtdiskussion nach seiner Aufführung der „Wände“ von Genet – einem jugendlichen, hauptsächlich am politisch-ideologischen Sinn und Nutzen ausgerechnet dieser haßverzerrten Genet-Hölle interessierten Publikum antworten soll, warum er dieses Drama ausgesucht hat, dann bekommt er es fertig, zu sagen, er brauchte wieder ein „großes Stück“, er „wollte es machen“, es habe ihn eben gereizt. Für einen Theatermann eine durchaus plausible Antwort. Aber nicht für junge Leute, die am liebsten auch aus Genet etwas über die rechte Revolutionstechnik herausdestillieren möchten. Da muß denn rasch der Chefdramaturg Ernst Wendt diesem allzu kargen Regisseurargument mit „Theaterheute“-Scharfsinn unter die Armut, unter die Arme greifen. Was ein Regisseur sich denkt, das formuliert der nämlich, wenn er ein guter Regisseur ist, szenisch. Es sei denn, er ist gereizt, die Nerven gehen ihm durch. So legte sich Lietzau nach einer öffentlichen Generalprobe erregt mit einem Buhrufer an und versuchte, einen TH-Studenten, dem die Sache selbst nicht gefallen hatte, sozusagen hinterher zu überzeugen. Das alles täten manche kühlen, cleveren, taktisch berechnenden jungen Theater-Intellektuellen kaum. Aber die Fülle für Claudel, die Insistenz für Sophokles/Heiner Müller, die Herzlichkeit für Saunders’ nobles Blumenduft-Sentiment und die Problemleidenschaft für die probenden „Plebejer“ des Günter Grass, die hat Lietzau.

III.

So rasch, so bewegungssüchtig es in Lietzaus Inszenierungen manchmal zugeht: Was seine Karriere und seine Arbeitsweise betrifft, ist das angeblich urberlinische Wort „Tempo“ ein Fremdwort. Lietzau brauchte Zeit. Als Fünfunddreißigjähriger hatte er sich – mißt man ihn an seinem jetzigen Ruhm, oder am höchsten Standard gegenwärtigen deutschsprachigen Schauspiels – noch nicht hervorgetan. Er war vierzig Jahre alt, als er in Berlin große Chancen bekam, und bereits fünfzig, als er zur Berühmtheit avancierte. Wenn man bedenkt, wieviel rascher es bei Peter Stein, bei Dieter Giesing, beim allzu früh verstorbenen Walter Henn ging –, dann ist Lietzau ein anderer Typ. Übrigens: Karajan hält beispielsweise diese ersten unprominenten Lernjahre für wichtig und unersetzlich. Es war wirklich manchmal absurd, wenn selbst genialische Begabungen wie Wieland Wagner oder Lorin Maazel ihre Schularbeiten in aller Öffentlichkeit nachholen mußten. Der Fall Monks hat gelehrt, wie bitter mangelnde Praxis, zumal in Personalunion mit ehrgeizigen Absichten, bestraft werden kann.