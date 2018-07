Inhalt Seite 1 — Hunde haben es besser Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin

Siegespodeste, Aschenbahnen und Fußballplätze scheinen bessere Orte zur politischen Agitation zu sein als Kongreßhallen und Rednerpulte. Was den amerikanischen Sprintern mit Black-Power-Demonstrationen recht ist, war den Insassen der Tegeler Strafanstalt, mit 1600 Gefangenen die größte Westeuropas, billig. Ende September, auf dem Sportfest des Gefängnisses, starteten Häftlinge, indem sie an Gäste und Mitgefangene Flugblätter verteilten, eine Aktion, die heute bis zur Drohung von Rechtsanwalt Mahler, mit dem Fall vor die Menschenrechtskommission nach Straßburg zu gehen, nachwirkt.

Im besten Kommune-Stil waren zwei Gruppen und ein Einzelgänger vorgegangen, Zustände im Strafvollzug anzuprangern und zu Maßnahmen aufzurufen. Passiver Widerstand wurde postuliert: „Setzt euch vor die Tür, wenn ihr eingeschlossen werden sollt; steigt nicht in die menschenunwürdige Minna; stellt euch tot, lacht nur; macht jeden Auftritt der Anstaltsleitung lächerlich.“ Die Revolutionstheoretiker haben auch in Tegel gelehrige Schüler.

In der Strafanstalt gab es drei Widerstandsnester. Während die Gruppe mit der größten Knast-Erfahrung – sie arbeitete im Linoldruckverfahren auf normalem Papier – bis heute unentdeckt blieb, flog die andere auf. Da für sie gutes Papier rar war, mußte Toilettenpapier zum Druck herhalten. Gedruckt wurde die „Knastzeitung“, „die sich mit dem derzeitigen Heim beschäftigen und regelmäßig erscheinen sollte“, mit einem Kinderdruckkasten, der von einem Gefangenen, der das Drucker-Handwerk erlernt hatte, bedient wurde. Ein Flugblatt hatte den Essensnapf zum Gegenstand, wichtigstes Gesprächsthema hinter schwedischen Gardinen. „Scheiße“ – mit diesem Wort drückt man dort alles aus – „auch Exkrement genannt, ist das, was herauskommt, wenn man täglich für 1,92 Mark ernährt wird. Polizeihunde kriegen 25 Prozent mehr.“ Ein Vergleich, der von Leuten, die es wissen, als korrekt bezeichnet wird.

Des Guten zuviel wurde es, als in der nächsten Knastzeitung die Familienverhältnisse des Tegeler Anstaltsleiters Glaubrecht unter die Lupe genommen wurden. Auf Grund einer „verständnislosen, autoritären und dummen Erziehung“ sei der Sohn von zu Hause abgehauen und fühle sich bei der APO wohler, insbesondere in den Kreisen, die sich mit der Agitation zur Besserung der Zustände im Gefängnis Tegel befaßten. „Merke: Papi ist der Beste! Glaubrecht weiß, was Söhne wünschen.“

Was war passiert? Die Gefangenen griffen, durch Beispiele außerhalb der Knastmauern angeregt, zur Selbsthilfe in einem Bereich, von dem Justizminister Heinemann am Tage der Menschenrechte sagte, daß eben diese in den Gefängnissen und Zuchthäusern noch nicht garantiert seien. Sie veranstalteten zum Protest nicht wie üblich „Bambule“ (Gefangenenjargon für Aufstand oder Aufruhr), sondern griffen diesmal zu neuen Mitteln – zum Flugblatt. Die Anstaltsleitung sah wohl angesichts dieser Konfrontation ihren Untergang und den Tegels vor Augen aufziehen. Die Pamphletisten sollten mit verschärftem Arrest bestraft werden: „Hartes Lager auf die Dauer einer Woche. Einkaufssperre für zwei Monate. (Jeder Gefangene kann für 13 Mark monatlich Tabak, Zahnpasta usw. in einem Kasino einkaufen.) Entziehung der dem Gefangenen gewährten Vergünstigungen, Erlaubnisse und Vertrauensbeweise sowie Ausschluß von der Teilnahme an Veranstaltungen auf die Dauer von drei Monaten.“ Unter Vergünstigungen versteht man beispielsweise die Einrichtung der Zelle außer Tisch, Bett und Stuhl, also etwa Familienbilder und Photos an den Wänden, Blumen. Tischdecken und Spiegel, ferner Zeitschriften und Zahnpasta – das zur Verfügung gestellte Zahnpulver soll ungenießbar sein.

Diese Strafen wurden zurückgenommen, nachdem Rechtsanwalt Mahler gedroht hatte, solche „Folterstrafen“ vor die Straßburger Menschenrechtskommission zu bringen.