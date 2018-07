Der slowakische Parteichef und stellvertretende Ministerpräsident der ČSSR, Husak, hat vorige Woche in einer Rede bestätigt, was nicht länger verborgen bleiben konnte: daß sich die KPČ gewissermaßen in eine „Regierungspartei“ und in eine „Oppositionspartei“ gespalten habe.

Schon während der dreitägigen Sitzung des Zentralkomitees der KPČ vor vierzehn Tagen, die erhebliche Abstriche am Reformprogramm gebracht hatte, war der „linke Flügel“ der „Oppositionspartei“ offen aufgetreten: Die Studenten streikten, Teile der Bevölkerung – darunter auch viele Arbeiter – bekundeten ihnen Sympathie. Die orthodoxen Kommunisten und Moskau-Freunde auf dem „rechten Flügel“ haben sich seit ihren Kundgebungen vor drei Wochen merklich zurückgehalten.

Die Studenten beendeten ihren Vorlesungsboykott nach vier Tagen. Ihrer Meinung nach haben die Proteste gegen die unter sowjetischem Druck vorgenommenen Einschränkungen des Reformkurses den „höchstmöglichen Erfolg“ erzielt.

Die Zentralkomitees der Schriftsteller-, Journalisten-, Komponisten- und Musikerverbände schlossen sich der studentischen Opposition an. Parteichef Dubček traf am Montag mit den Verbandsführem zusammen, um unliebsame Resolutionen zu verhindern, die dann doch – wenn auch gemäßigt im Ton – zustande kamen. Der Vorsitzende der tschechoslowakischen Gewerkschaften wurde nach Moskau zitiert, um dort die Haltung der Arbeiter zur Sowjetunion zu erläutern.

Die Demontage der Reform ging unterdessen weiter: „Vorläufig“ werden private Westreisen im „Staatsinteresse“ erheblich eingeschränkt. Auch ČSSR-Bürger, die Freunde im Ausland besuchen wollen, müssen den Behörden künftig eine Reihe von Bescheinigungen vorlegen; eine Ausreise ist praktisch von der Erlaubnis des Innenministeriums abhängig.