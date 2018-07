Eine Gold-, eine Silber-, zwei Bronzemedaillen gewannen die deutschen Reiter in Mexiko. Darüber läßt sich schon einiges berichten, was über die Tagesaktualität hinausgeht, wobei Aufschlußreiches selbstverständlich nicht nur von den erfolgreichen, sondern gerade auch von jenen Reitern gesagt werden kann, die weniger Glück hatten, zum Beispiel in der Military-Equipe. So greift man also zum ersten Buch über die Reiterwettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Mexiko: „Reiterspiele Mexiko 1968 Olympiade“ heißt der schlagwortartige, nicht ganz korrekte Titel; es gab Olympische Spiele, aber keine Reiterspiele, sondern eben Reiterwettbewerbe. Autoren sind

Reiner Klimke, Frantisek Jandl und Werner Lutz (Verlag Aschendorff, Münster; 140 Seiten, 70 Photos, 40 Skizzen, Ergebnistabellen, Statistiken; 18,70 DM).

Das Buch kommt gleichsam im Galopp daher. Ziel: das Weihnachtsgeschäft. Man darf befürchten, daß es dieses Ziel in keinerlei gestreckter Gangart, sondern eher stolpernd erreicht. Gewiß, im Gegensatz zu anderen Olympia-Büchern, die jetzt auf die Warenhaustische geschüttet wurden, enthält es keine Sach- und Fachfehler. Die drei Autoren, darunter ein erfolgreicher Olympiateilnehmer, Reiner Klimke eben, sind Fachleute im Pferdesport. Die Ergebnislisten, Tabellen, Hinweise (die insgesamt einen Überblick über sämtliche Reiterwettbewerbe enthalten, vom ersten an, 1912 in Stockholm) sind gutes Archivmaterial. Die Skizzen und Informationsphotos, von den Hindernissen auf der Military-Geländestrecke zum Beispiel, veranlassen auch den Experten zum Nachdenken. Das ist alles, wenn nicht schön, so doch gut.

Aber die großen Aufnahmen vom Geschehen sind Durchschnittsware und zudem schlecht gedruckt. Und den Texten merkt man an, daß hervorragende Pferdekenner durchaus nicht eo ipso auch erstklassige Pferdesportkommentatoren sind. In den Berichten wird zuweilen durch die Syntax gehoppelt, als habe man einen Ackergaul auf den Parcours geschickt. Wesentlicher für die Kritik ist: Der Pferdekenner erfährt noch zuwenig, und dem Pferdefreund hätte noch mehr erläutert werden müssen. Immerhin, wer sich für den Reitsport interessiert oder an ihm beteiligt ist, könnte sich dieses Buch kaufen. Es gibt ja kein anderes, vorerst jedenfalls nicht. Zum Nachschlagen erfüllt es seinen Zweck. Zum Verschenken ist es zu teuer. Was ein großer Report hätte werden können, ist hier in den Texten bloß (unredigierte) Reportage geblieben. rst.