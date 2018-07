Inhalt Seite 1 — Im Streit vereint Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rom, im November

In Italien dreht sich wieder einmal das Krisenkarussell. Das christlich-demokratische Übergangskabinett Leone ist nach halbjähriger Überzeit zurückgetreten. Es war die 22. Regierung seit dem Kriege. Ihre wichtigste Aufgabe hatte darin bestanden, den drei Parteien des Centro sinistra – Christlichen Demokraten, Sozialisten und Republikanern – nach fast fünfjähriger, keineswegs voll befriedigender Regierungszusamkeineswegs eine Besinnungspause zu verschaffen.

Vor allem die Sozialisten und die Christlichen Demokraten hatten versprochen, in dieser Zeit ihre inneren Angelegenheiten zu ordnen und ihr Verhältnis zueinander auf eine solidere Grundlage zu stellen. Sie haben-diese Zusage nicht gehalten. In beiden Parteien ist die Situation heute eher noch verworrener als im Sommer. In den Beziehungen der drei Parteien untereinander herrscht heute noch mehr Mißtrauen als vor der Suspendierung der Koalition. Trotzdem bleibt keine andere Wahl: „die linke Mitte“ muß sich wieder zusammenraufen.

Nach Aldo Moro, der die letzten drei Koalitionsregierungen geleitet hatte, wird jetzt Mariano Rumor versuchen, die drei auseinandergegangenen Partner wieder zusammenzubringen. Seine Aufgabe ist alles andere als leicht. Mehr als genug Schwierigkeiten bereitet ihm schon die eigene Partei.

Rumor ist seit knapp fünf Jahren Parteisekretär der bunt gewürfelten Democrazia Cristiana. Sie vertritt den konservativ eingestellten Großgrundbesitz und die rechtsliberale Industrie und Hochfinanz ebenso wie die Masse des gemäßigt reformfreudigen Bürgertums, die Mehrheit der durchaus noch klassenbewußten katholischen Arbeiterschaft sowie Sozialrevolutionär getönte Linkskatholiken, die sich dem Kommunismus immer offener als Dialogpartner anbieten. Zusammengehalten wurde dieses heterogene Karteil durch drei Dinge: durch eine christlichkatholische Grundeinstellung, durch die Angst vor dem Kommunismus und durch das gemeinsame Interesse, die Vormachtstellung im Staat zu verteidigen.

Das gemeinsame Machtinteresse hat auch in der letzten Woche in einer stürmischen Sitzung des christlich-demokratischen Nationalrats wieder alle Gegensätze überbrückt. Drei Tage lang tobten hinter den Kulissen politische und persönliche Machtkämpfe. Rumor und die gesamte Parteidirektion waren zurückgetreten. In einer widernatürlichen, von rein macchiavellistischen Erwägungen bestimmten Allianz mit der äußersten Linken der Partei hatte die „gemäßigte“ Parteimitte versucht, Schatzminister Colombo, der als Mann der genau dosierten Reformen das Vertrauen der Wirtschaft genießt, auf den Posten des Ministerpräsidenten zu manövrieren.

Vor allem Moro hatte sich dem entschieden widersetzt. Er plädierte für Rumor als Ministerpräsident – wohl nicht zuletzt auch in der Hoffnung, daß damit auf dem nächsten Parteitag im Frühjahr der Posten des Parteisekretärs für ihn selbst disponibel wird.