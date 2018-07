Werner Freiherr von Rheinbaben: „Kaiser, Kanzler, Präsidenten; Erinnerungen“; von Hase & Koehler Verlag, Köln; 400 Seiten, 25,– DM.

Vor 90 Jahren geboren, in der Marine ein paar Jahre lang militärischer Begleiter von Prinz Adalbert, einem Sohn Wilhelms II., 1908/10 Adjutant von Tirpitz, danach Marine-Attaché in Rom, 1913/19 im auswärtigen Dienst, 1920/30 Mitglied des Reichstages für die Deutsche Volkspartei, 1923 Stresemanns Staatssekretär, dann bis 1933 Delegierter beim Völkerbund und auf der Abrüstungskonferenz, schließlich als bürgerlicher Kosmopolit aus der Politik verdrängt – ein solcher Autor könnte viel Wichtiges aus seiner aktiven Zeit erzählen, stünde er sich selbst nicht dauernd im Wege. Rheinbaben versucht sieh zugleich als Memoirenautor, Historiker und Kritiker an der jüngeren und jüngsten Geschichtsschreibung – das aber geht über die schriftstellerischen und inhaltlichen Möglichkeiten selbst erfahrenerer Autoren hinaus. Auch hat er viel zuviel Berufshistoriker gelesen, bevor er zu schreiben begann, als daß er unbefangen zu erzählen vermöchte. So bietet der kenntnisreiche Mann denn vielfach Lesefrüchte gekoppelt mit Erinnerungsblitzen statt eines Memoirenwerks von Bedeutung.

Während sich die meisten alten Menschen an ihre Jugend besser erinnern können als an die spätere Zeit, sind in Rheinbabens Buch diejenigen Kapitel am interessantesten, die sich mit der Zeit seit 1925 beschäftigen. Über die Vorgänge unmittelbar nach der Novemberrevolution 1918 – als ein, gleichfalls im auswärtigen Dienst stehender, Rheinbaben aus einem anderen Zweig der Familie in den Verdacht „konterrevolutionärer“, aber Ebert-freundlicher Tätigkeit geriet – hätte man gern mehr erfahren als nur eine Bemerkung über einen konspirativen Stammtisch.

Im allgemeinen fallen seine Urteile günstiger aus als die der Historiker mit ihren Dokumentenkenntnissen. Seeckt hält er für sehr harmlos. An Schleicher rühmt er, daß er „lauter und offen, wahrscheinlich zu offen für die damalige Umwelt“ gewesen sei, womit er eigentlich nur Schleichers selbstmörderische Teetischkritik am Nationalsozialismus meint. Andererseits berichtet er über ein interessantes Gespräch seiner Frau mit dem französischen Botschafter über Schleicher, das sonst nirgends überliefert ist. Sucht man sich im Buch zusammen, was Rheinbaben über Hindenburg schreibt – von der Obersten Heeresleitung im Jahre 1916 bis zur Deckung von Hitlers Juni-Morden im Jahre 1934 –, muß man es erstaunlich finden, daß er ihn in seiner „kritischen Bilanz“ zum Schluß „verehrungswürdig“ findet und als einen „großartigen Typ des aussterbenden preußischen Soldaten“ bezeichnet.

Rheinbabens Herz hängt an der Zeit Wilhelms I. und Bismarcks, des jungen Hindenburg und seiner eigenen Eltern. Der Abstieg, „nur durch äußeren Glanz, durch wirtschaftlichen und industriellen Aufstieg überdeckt“, so meint er, habe 1888 begonnen. Seine Urteile über Kaiser, Kanzler, Präsidenten entstammen dieser Einstellung. Das reicht nicht für einen Memoirenband im Jahre 1968. Wilhelm Treue