Von Ernst Weisenfeld

Paris, im November

Zeit seines Lebens hatte General de Gaulle, wie man in der ersten Zeile seiner Kriegserinnerungen nachlesen kann, „une certaine idee de la France Die Franzosen haben längst begriffen, daß er auch eine bestimmte Idee für den Franc hat. Für ihn ist eine stabile Währung gleichbedeutend mit politischer Stabilität. Seine erste große Aktion, als er 1958 wieder an die Regierung kam, war die Abwertung und Sanierung des Franc – eine Notwendigkeit, die noch zu Lasten der IV. Republik ging. Der neue Franc war der Ausgangspunkt einer neuen Außen- und Innenpolitik.

Als die jüngste Währungskrise Mitte November ihrem Höhepunkt entgegentrieb, ließ de Gaulle nach einer Ministerratssitzung der Öffentlichkeit mitteilen, daß eine Abwertung „die schlimmste Absurdität“ sei. Wahrscheinlich wollte er sein Prestige als Waffe gegen Bonn einsetzen, um den Druck zur Aufwertung der Mark zu verstärken. Jedenfalls hätte man vor Beginn der Zehner-Verhandlungen in Frankreich darauf gewettet, daß der General zu allem anderen eher bereit sein werde als zu dem Entschluß, sich selbst zu desavouieren. Denn die rein taktische Aufgabe, den Franc mit falschen Dementis notdürftig auf seinem Kurs zu halten – dieses traurige Geschäft hätte de Gaulle gewiß seinen Ministern überlassen.

Darum sah Frankreich in der Zehner-Konferenz in Bonn zunächst eine Verhandlung zur Aufwertung der Mark. Um so größer war die Überraschung, als die Öffentlichkeit dann erfuhr, daß der Franc in die Grube gefallen war, die der Mark gegraben werden sollte. Von diesem Augenblick an entwickelte sich eine Stimmung, die in mancher Hinsicht an den Verfall der Staatsautorität während der Mai-Unruhen erinnerte. Mit ungewohnter Offenheit, mit ätzender. Schärfe, mit Spott und Hohn wurde das Regime auch von sonst maßvollen Kritikern Übergossen, so daß die Schlagzeile „Abwertung des Regimes“ in Le Monde nichts mehr als eine nüchterne Feststellung war.

An den durch patriotische Gedenktage verlängerten Wochenenden des 11. und 18. November, an denen Frankreich des Sieges vor fünfzig Jahren gedachte und Symbole wie Compiègne, Foch, Clemenceau und die Rückkehr Lothringens beschwor – ausgerechnet während dieser Tage fuhren die Franzosen zu Zehntausenden über die Grenze, um den Franken, das Symbol gaullistischer Prestigepolitik, manchmal kofferweise, in die Währung des Verlierers zweier Weltkriege umzutauschen. Oft waren es gerade jene Franzosen, die dem General nach den Mai-Unruhen am 30. Juni zu seinem Wahlerfolg verholfen hatten.

Es schien so, als ziehe nach der innenpolitischen Erschütterung des Pariser Mai und nach der außenpolitischen Erschütterung des Prager August jetzt mit der Erschütterung der Währung die eigentliche Götterdämmerung des Regimes herauf. Aus den Reihen der Regierungsmehrheit, in der seit Wochen die Unzufriedenheit kocht, setzte sich eine Fronde gegen die Abwertung in Richtung auf den Elysee-Palast in Bewegung. Debré, Malraux, der frühere Sozialminister Jeanneney und andere warnten de Gaulle vor den Gefahren. Als er im Ministerrat reihum jeden nach seiner Meinung fragte, hatte sich die Zahl der Abwertungsgegner noch erhöht. Der General hatte seinen Entschluß wohl schon gefaßt, aber er entließ die Minister, ohne ihnen seine Entscheidung zu offenbaren. Es war das gewohnte Spiel mit Überraschungseffekten.