Nürnberg

Zehn Jahre lang deklamierte er als Don Rodrigo, Wetter vom Strahl und Bürger Schippel willig fremde Texte. Dann versuchte sich der 41jährige Bürger und Schauspieler Bernd Schäfer zur Abwechslung einmal an einem eigenen Text: „Wir stehen hier auf der Straße, weil uns verboten wurde, im Haus zu diskutieren. Der Notstand vor dem Notstand“, war auf einem der Plakate zu lesen, mit denen Nürnberger Mimen Ende Mai dieses Jahres vor ihrer Arbeitsstätte demonstrierten. In den letzten Wochen ist der Notstand an den Städtischen Bühnen ausgebrochen, weil sich theaterspezifische Intrigen und Spannungen mit der Politik zu einem undurchdringlichen Dschungel verfilzt haben.

Am 28. Mai 1968 zeigten sich auch in Nürnberg erstmals Ansätze zu der von der jungen Linken angestrebten Solidarisierung der Bevölkerung gegen die Notstandsgesetze. Am Nachmittag dieses Tages trafen sich auf einer Probenbühne des Nürnberger Opernhauses Schauspieler und Bühnenangestellte, darunter auch Bernd Schäfer, um über gemeinsame Aktionen zu beraten. Generalintendant Karl Pschigode, nach eigener Aussage „ein Gegner der Notstandsgesetze“, erfuhr von der Protestversammlung und betraute den Schauspieler und Vorsitzenden des Personalrates, Karl Hüls, mit einer Sonder-Rolle.

Hüls verlas seinen Kollegen eine über 20 Jahre alte Direktoralverordnung, die allen Beamten, Angestellten und Arbeitern städtischer Dienststellen untersagt, sich innerhalb der Gebäude der Stadt politisch zu betätigen. Unter dem Druck von oben ließen die Schauspieler Dampf ab: „Im Rathaus sitzen lauter Faschisten“, soll Bernd Schäfer ausgerufen haben, Souffleuse Lieselotte Fries und Schauspieler Jost Hinrich Busse sollen sich beifällig dazu geäußert haben. In diesem Sinne wurden, die drei Demonstranten beim ehrenamtlichen Theaterpfleger und SPD-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, Willy Prölß, von Teilnehmern an der Versammlung denunziert. Schäfers Rechtsbeistand. Anwalt Vetter, heute: „Mein Mandant hat lediglich von faschistischen Methoden gesprochen.“ Schäfer selbst wurde zu diesem Vorgang nie gehört.

Fünf Monate später flatterte Bernd Schäfer ein blauer Brief seines Theaters ins Haus: „Wir müssen Ihnen mitteilen, daß unser Vertragsverhältnis am 31. August 1969 endet, und wir uns nicht in der Lage sehen, es durch Abschluß eines weiteren Vertrages zu erneuern.“ Gleichzeitig wurden auch die Verträge der Demonstrationsteilnehmer Fries und Busse aufgesagt. Die – juristisch nicht erforderliche – Begründung der Kündigung lieferte die „Abendzeitung“ nach: „Da die ‚Kündigung‘ Bernd Schäfers nicht aus künstlerischen Gründen ausgesprochen worden sein kann, liegt die berechtigte Vermutung nahe, daß sein Vertrag nicht verlängert wird, weil er sich aktiv an den politischen Mai-Diskussionen innerhalb und außerhalb des Theaters beteiligt hat... das Establishment will sich von einem unbequemen Komödianten befreien. Spaßmacher gefallen den Klappstuhlkonsumenten; aber selbständiges Denken will man nicht subventionieren.“

Diese Vorwürfe hätten von den Verantwortlichen durch eine stichhaltige Begründung der Kündigung entkräftet werden können. Aber erst die Reaktion der Theater-Gewaltigen machte aus dem „Fall Schäfer“ einen Eklat. Oberbürgermeister Andreas Urschlechter lehnte „vordergründige politische Motive“ ab, Theaterpfleger Willy Prölß versicherte, daß er persönlich „auf die Barrikaden“ steigen würde, wenn er den Eindruck haben müßte, daß Schäfer wegen seines politischen Engagements Schwierigkeiten entstehen würden. Auf den Barrikaden ist Prölß bis jetzt nicht gesichtet worden. Er verweist dagegen auf die Freiheit des Intendanten, seinen Schauspielern kündigen zu können.

Diese Freiheit scheint sehr großzügig bemessen zu sein. Intendant Pschigode hat zwar Schäfer geschrieben, daß „wir uns nicht in der Lage sehen, (das Vertragsverhältnis) durch Abschluß eines weiteren Vertrages erneuern“. Einige Tage später erklärte er aber: „Innerhalb einer Neuformung des Ensembles lag mir daran, diesen Vertrag erst einmal zu lösen. Über einen anderen Vertrag hätte man dann immer noch reden können.“ Gleichzeitig wischte er jedoch auch diese Möglichkeit wieder vom Tisch: „Nachdem Herr Schäfer die Sache zu einem Politikum gemacht hat, ist eine Erneuerung des Vertrages nicht mehr möglich.“ Schäfer, der sich bis jetzt noch nicht geäußert hat, wohl weil er hoffte, doch noch rehabilitiert zu werden, gab selbst persönlichen Freunden unter den Nürnberger Journalisten keine offiziellen Auskünfte. Pschigode aber, der, wie er sagt, ursprünglich bereit war, über einen neuen Vertrag zu verhandeln, hat jetzt „menschliche Gründe“, die „Erneuerung des Ensembles“ und den Wunsch des Publikums nach „neuen Gesichtern“ parat. Die menschlichen Gründe will „Pschi“ nicht näher erläutern, alte Gesichter gibt es auf Nürnbergs Bühne genug, und für die Erneuerung des Ensembles – der einzig denkbare und akzeptable Grund – kann er kein Konzept anbieten. Wunderte sich Theaterkritiker Ludwig Baer, der die Nürnberger Szene am längsten beobachtet: „Der Oberbürgermeister hat einmal betont, die geplante große Umstrukturierung unseres Schauspiels werde ‚nicht ohne Splitter‘ vor sich gehen... Aber Schäfer kann nicht dazu gehören, wenn der Begriff der Qualität das alleinige Kriterium ist.“