Inhalt Seite 1 — Kinderbücher reihenweise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zu den erfreulichsten Neuheiten, die der Kinderbuchmarkt in diesem Jahr zu bieten hat, gehören zwei Reihen für etwa Sechs- bis Zehnjährige, von denen die eine im Georg Bitter Verlag, Recklinghausen, die andere bei Friedrich Middelhauve in Köln erscheint. Gut gemachte Kinderbücher ist man bei beiden Verlagen gewohnt. Das Wichtige an den neuen Reihen aber ist, daß der Käufer hier zu festen, sehr akzeptablen Preisen (die Bände der „Middelhauve Kinderbüchern“ kosten sechs und acht Mark, die der Recklinghäuser „Kinderbibliothek“ sogar nur fünf Mark) jetzt und in Zukunft mit einer bestimmten Qualität von Inhalt und Ausstattung rechnen darf.

Dieser Vorzug von Markenartikeln hat sich bei Geschenkbuchreihen aller Art schon längst bewährt. Kinderbüchern und ihren Käufern kommt er indessen besonders zustatten. In den letzten Jahren ist zwar viel dafür getan worden, diesem Zweig der Literatur mehr Publizität zu verschaffen. Gleichzeitig hat sich aber bei deutschen Kinderbuch-Rezensenten mehr und mehr der Brauch verbreitet, alle anderen Experten als Dummköpfe hinzustellen und nur die eigene Person als den Gralshüter einer Geheimwissenschaft zu sehen, in deren Dunkel kein erhellender Lichstrahl fallen darf. Solche Mystifikation kann sich auf Nichtspezialisten nur entmutigend auswirken. Es muß ihnen als hoffnungslos erscheinen, sich auf eine Materie einzulassen, zu deren Beurteilung in Wirklichkeit – wie bei fast allen Dingen der Kunst und Literatur – vor allem Erfahrung und die daraus resultierende Fähigkeit zu vergleichen gehört. Allzu viel hat sich darum an der überkommenen Gleichgültigkeit dem Kinderbuch gegenüber nicht geändert. Es ist ein eilig gekaufter Geschenkartikel geblieben. Selbst die Namen begabter und fleißiger Kinderbuchautoren und Illustratoren sind für fast alle Erwachsenen nach wie vor Schall und Rauch.

Gerade bei dieser Unkenntnis setzen die neuen Reihen an. Georg Bitter bringt auf jedem Band ein Photo des Autors und seine Kurzbiographie. Einige der Erzähler sagen den jungen Lesern in ihrem Nachwort außerdem selbst noch etwas zu ihrer Person und ihrem Buch. Ähnliche Nachworte, gibt es auch in des „Middelhauve Kinderbücherei“. Hier Wird-allerdings gelegentlich ein ironischer Ton angeschlagen, von dem man nicht so recht weiß, worauf er abzielt. Jedenfalls verrät er den gleichen Mangel an Natürlichkeit im Umgang mit Kindern, der auch in Herbert Heckmanns Erzählung „Der kleine Fritz“ immer wieder durchklingt. Sehr viel leichter und selbstverständlicher geht Thomas Valentin das Erzählen in seinem „Kater im Theater“ von der Hand. Herbert Asmodis Moritat vom „Räuber und Gendarm“ ist dagegen, nicht nur gewaltig in die Länge gezogen. Seine zuweilen recht verkrampften Verse geben zudem manchmal unlösbare Rätsel auf:

Dann glaubt der Polizistenschuft,

der Siebenkant, der sonst verduft,

verduftet wie im Storm,

wir wären von der Polizei,