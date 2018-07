Analysiert von der Berliner SDS-Gruppe „Kultur und Revolution“

Was wir hier praktizieren, heißt in der Sprache unserer Freunde von der SDS-Gruppe „Kultur und Revolution“ „mit abstrakten Regeln von Fairness ... die Wirklichkeit verstellen“: Wir veröffentlichen einen Artikel, der den Auffassungen der ZEIT-Redaktion widerspricht. Wir gestehen darüber hinaus, daß „Auffassungen der ZEIT-Redaktion“ eher „wishful thinking“ als Wirklichkeit ist: Es gibt hier wie überall, wo Fraktionszwang nicht ausgeübt wird, eine Fülle von Auffassungen, die nur mit Mühe und Geduld auf so etwas wie einen gemeinsamen Hauptnenner gebracht werden können.. Wir ziehen dieses mühsame Verfahren jeder Parteilinie welcher Partei auch immer vor, die sich eben nur mit Hilfe von Franktionszwang einigermaßen geradehalten läßt. Aber ob jemand das hier Folgende völlig falsch findet, wie einige von uns, oder teilweise richtig, wie andere: Wir stimmen überein in der Ansicht, daß eine bestimmte, parteiliche, extreme Position hier klar und – wenn man die Prämissen akzeptiert – folgerichtig dargestellt wird, die nicht ignoriert werden sollte. Diese Darstellung könnte dem Leser helfen, sich seiner eigenen Position deutlicher bewußt zu werden.

In der Auseinandersetzung um die Kunst in der kapitalistischen Gesellschaft zeigt sich immer wieder die Notwendigkeit, Kunst und Gesellschaft in ihrem wechselseitigen Verhältnis näher zu definieren. Kunst ist gesellschaftlich, und dies in dreierlei Hinsicht.

Kunst wird von Menschen, genauer: von in Gesellschaft lebenden Individuen gemacht. Primär wird sie heute noch durchaus individuell produziert: durch die Arbeit des Subjekts, des Künstlers. Man verfiele aber dem Schein einer manipulativen Ideologie, wenn man dieser Arbeit Unabhängigkeit von der Gesellschaft zusprechen würde. Die Produktion von Kunst wird von gesellschaftlichen Determinanten bestimmt. Dem Kunstwerk immanent ist die Intention seines Produzenten, sich mitzuteilen. Da das Individuum in seinem Wesen gesellschaftlich ist, ist bereits der Ausdruck individueller Regungen zugleich schon Ausdruck gesellschaftlicher Sachverhalte. Auch die Distanz von der Gesellschaft ist ein gesellschaftliches Phänomen.

Das individuell produzierte Kunstwerk gerät in den gesellschaftlichen Zusammenhang des Vertriebs (bei Musikstücken etwa die Aufführung, der Vertrieb der Noten und Platten, die Verbreitung durch den Rundfunk). Die Kulturindustrie, die sich dieses Vertriebs angenommen hat, ist ein Industriezweig wie jeder andere und somit in das ökonomische System der kapitalistischen Gesellschaft integriert. Da der Künstler auf sie angewiesen ist, erhält seine Produktion nur durch sie, den Verteilerapparat also, Existenz.

Die Rezeption des Kunstwerkes geschieht unter gesellschaftlichen Vorzeichen. Durch den Verteilerapparat beeinflußt, der Propaganda für die von ihm vertriebenen Kunstwerke betreibt und somit Erwartungshaltungen erzeugt, wird die Rezeption im Zusammenspiel verschiedener Interessen erzeugt. Die ästhetische Objektivierung, die das Kunstwerk leistet, erreicht den Empfänger nicht auf geradem Weg, sondern gefiltert durch den Vermittlungsmodus. Der Rezeptionsvorgang ist somit nicht nur Sache des einzelnen, sondern gesellschaftlicher Prozeß.

Schon aus dieser Aufteilung geht der wesentliche Anteil der Kulturindustrie hervor, die gewissermaßen den Kristallisationspunkt von Kunstproduktion und Kunstrezeption bildet. Kunst ohne Kulturindustrie ist zur abstrakten Größe geworden, mit der sich bestenfalls unter ideologischen Vorzeichen rechnen läßt. Wenn wir heute von Kunst, reaktionärer, faschistischer, progressiver, sprechen, können wir nicht so tun, als gäbe es sie rein und unschuldig, ohne ihre jeweilige Relativierung auf den Vermittlungsmodus. Die Kulturindustrie, die diesen Vermittlungsmodus bestimmt, stellt eine Sparte im allgemeinen ökonomischen Prozeß dar. Regeln und Interessen der kapitalistischen Warenproduktion gelten auch für sie.