Bochum Bis zum 5. Dezember, Städtische Kunstgalerie: „Michael Schoenholtz“

Auf der Großen Münchner bekam der 30jährige Berliner Bildhauer den Burda-Preis, und beinahe hätte er auch den Deutschen Kunstpreis der Jugend 1968 bekommen. Schoenholtz schlägt, darin ganz die alte Bildhauertradition, Figuren aus dem Sandstein, die sich allerdings keineswegs im traditionellen Sinne gebärden, einzelne oder nach surrealer Anatomie verbundene Gliedmaßen, gekrümmte, zerknitterte, zerknautschte Körper, die sich unter Lasten krümmen oder sich die Kleider vom Leib reißen. Die scheinbar vitalen Gesten meinen frustrierte Ekstasen. Eine in der Plastik neue und entschieden ergiebige Thematik.

Düsseldorf Bis zum 1. Januar 1969, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Kunsthalle; „Niki de Saint Phalle“

Das Nana-Haus, auch „Nana dreamhouse“, ist nur eine Puppenstube, vier Meter lang, gegen die 72 Meter der „Liegenden Nana“, die in Stockholm als „hon“ Schlagzeilen machte. An der Wand daneben die eigenhändige Gebrauchsanweisung, in deutsch, für die Düsseldorfer, die der reizenden jungen Dame einen stürmischen Empfang bereitet haben. „Bitte, komme herein und besuche mich. Die Tür ist hinten. Danke. Niki de Saint Phalle.“ Drinnen ist es gemütlich, eine bequeme, der gekurvten Räumlichkeit angepaßte Liege, mit Bar und Musik, nur riecht es etwas streng (Leim, Kunststoff, Polyester?). Nikis Nanas beherrschen die Szene. Eine turnt draußen vor der Kunsthalle. Eine steht im blauen Plastikwasserbecken, auf einem schwarzen Kunststoff-Felsen, den eine rot gepunktete gelbe Kröte bekrabbelt. Nana, das immer gleiche Modell, schön prall und ausladend, bis zum Platzen aufgeblasen, in wilden Verrenkungen, plump und zierlich (in dieser Hinsicht wie eine Marini-Tänzerin), mit der drei Meter hohen „Black Venus“ von 1965 begann die Serie. Nanas in jeder Größe, als Riesenschaubudendame und als Sofapuppe oder fürs Autofenster, wie der selige Mecki. Spielzeug für Erwachsene, ein kolossales Spaßvergnügen, manche Leute wie Pierre Restany und Dino Buzzati interpretieren Niki und Nana tiefsinnig: barockisierende Darstellung der Realität, symbol brut des Lebens. Restany stellt die Künstlerin in eine Reihe mit Rauschenberg und Louise Nevelson. Da gehört sie bestimmt nicht hin, und ich finde, man tut ihr damit nicht einmal einen Gefallen. Ihre Munterkeit ist aller Ehren wert, auch wenn’s ein bißchen nach Kunstgewerbe riecht. – In Düsseldorf sind nur die plastischen Arbeiten von 62 bis 68 zu sehen, auf die Vor-Nana-Dinge, die vergleichsweise zarten, grau-weißen, aus winzigen Puppen, Blumen, Tierchen und Rädern assemblierten Braut- und Herzreliefs, auf die mit der Flinte gemalten „Überraschungsbilder“, die Niki ins Gerede gebracht haben, wurde verzichtet.

München Bis zum 10. Dezember, Galerie Buchholz: „Sergio de Camargo“

Die erste Einzelausstellung in Deutschland, zwei Dutzend „Weiße Holzreliefs“, ähnliche, fast die gleichen Arbeiten wie auf der documenta: eine weiße Fläche wird mit weißen Rundhölzern verschiedener Dicke und Größe bestückt. Das Prinzip ist simpel, das Resultat unglaublich variabel – Licht- und Schattenspiele, Kieselsteinstrände, visuelle Untersuchungen über Massierung und Isolation. Camargo hat an der Sorbonne Philosophie studiert, bevor er über Brancusi, Arp und Vantangerloo zur Plastik kam.

Weiterhin im Programm: