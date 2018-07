Inhalt Seite 1 — Landbriefträger bummeln nicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Er mag den Sommer nicht, das heißt, den Sommer mag er schon, weil er Sinn für Schönheit und Üppigkeit der Natur hat, er möchte ihn nur ohne Wärme oder gar Hitze. Seine Jahreszeit ist der Winter, da lebt er auf. Er trägt keinen Mantel, er stülpt lediglich zwei Paar Handschuhe über die Hände und preist den ungeheuren Vorteil, den Fußlappen bei großer Kälte für die Füße haben. Er trägt die typischen Landbriefträgerfußlappen, denn er ist ein solcher, ein Landbriefträger.

Der Atem, der in seinem kleinen dicken Schnurrbart gefriert, ist gelbes Kristall, denn er raucht, radfahrend, bei jedem Wetter – auch im Sommer und bei Landregen – seine Stumpenzigarre. Im Winter ist er hinreißend vergnügt, man hört ihn schon von weitem summen oder singen, je kälter, desto lauter. Er muß eine hervorragende periphere Durchblutung haben. Er wird nicht nur von meiner Familie, er wird von den gesündesten Eingeborenen im Alpenvorland beneidet. Und bewundert.

Obwohl nur sechs Grad unter Null, schwankte er heute, weiß und grün im Gesicht, vor die Haustür. Angetan mit einem wadenlangen und – wie er mir zeigte – bärenfellgefütterten Militärmantel. Da er erst statt um halb zehn kurz nach fünfzehn Uhr kam, fürchteten wir zuerst, daß er erkrankt sei, vermuteten dann aber, es sei keine Post für uns dabei gewesen. Wenn nicht heute Montag wäre mit Süddeutscher Zeitung, Stern und Spiegel.

Nun war er, trotz für ihn minimaler Kälte, am Ende seiner Kräfte: Er hatte gebummelt. Nicht in der vergangenen Nacht, nein, heute vormittag. Er mußte ja bummeln. Drum trug er auch den langen Mantel. Er konnte nicht, wie sonst, in der Parterrewohnung die Post für weitere fünf Familien abgeben: Nach Vorschrift mußte er treppauf steigen und jeder Familie die Post aushändigen. Im langen, bärenfellgefütterten Mantel. War eine Familie mit keinem Mitglied an die Tür zu klingeln, schob er heute die Briefe nicht „unten durch“, er ging später noch mal hin.

Er kennt hier jede und jeden. Einschreibesendungen bekommt gemeinhin jeder, der sein Vertrauen hat, auch Postanweisungen mit gebündeltem Barem. Heute durfte er solche Sendungen nur dem Empfänger höchstpersönlich übergeben. Mit eigenhändiger Unterschrift. In den Treppenhäusern warmgelaufen, immer wieder raus in die – für ihn so minimale – Kälte!

Das war zuviel. Er prophezeite, daß kein Pferd das aushalten würde, er spüre, sagte er, vermutlich auch schon eine Grippe; nach allem, was er davon wisse, müßten diese merkwürdigen Anzeichen – Frieren, Schwitzen, Gänsehaut, kein Appetit, obwohl es schon nach drei sei – auf diese ihm unbekannte Krankheit hindeuten. Es könnte wohl niemand bedacht haben, was dieses Bummeln für einen Landbriefträger bedeute, das sei doch eine Sache für geschlossene Räume und keine Freiluftaktion. Aber er könne ja nicht wie üblich um eins von seiner Runde zurück sein; die Kollegen im Postamt – und die säßen ja in geheizten Räumen und hätten gut bummeln – hätten bestimmt keinen Sinn dafür, wenn er nicht solidarisch wäre, und das solle ihm niemand nachsagen, daß er nicht immer solidarisch gewesen wäre. Wir haben ihn getröstet, wir haben ihn mit einem Obstler moralisch wieder aufgebaut. Aber er war immer noch grün und weiß in seinem sonst so knallgesunden Gesicht. Als er sein Rad wieder anschob, rutschte er, wohl behindert durch seinen langen, bärenfellgefütterten Mantel, aus, denn es war die in der Wettervorhersage angesagte Straßenglätte vorhanden.

Der Bummler hatte unser ganzes Mitleid.