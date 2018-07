Silvia, „Die Sklavin“ des Romantitels, hat einiges für sich übrig, „In dieser reglos knienden Haltung bin ich noch schöner als sonst...“ Um in den heftigsten und gründlichsten Genuß der eigenen Person zu kommen, nimmt die reiche, hochgeborene Dame einen sonderbaren Job an. Sie läßt sich von einer geistlosen und ordinären Filmdarstellerin als Roboter oder als Möbelstück, als Hund und auch als Pferd verwenden. Die wechselnden Torturen und Verkleidungen, die man der Angestellten zumutet, sind mit Bedacht gewählt worden.

Beim Ausspinnen der Perversionen hält sich der Verfasser des Romans

Renato Ghiotto: „Die Sklavin“, aus dem Italienischen von Eva Schönfeld; Scherz Verlag, München; 398 S., 24,80 DM

vergleichsweise zurück. Ghiotto könnte – wir sind nicht vom Fach – sogar einen konkreten Fall im Sinn haben. Und auch die wenigen zur Handlung zugelassenen Personen sind nicht nur Schatten aus aparten Lustträumen, sie sind als einzelne wie als Gesellschaftswesen gut erkennbar. Aber so geschickt der Autor zögert, ehe die Leser einen Filmbeau oder einen Produzenten endgültig durchschauen dürfen – viel hilft das alles nicht. Denn der besondere Weg zur Lust, an den sich der Roman nun einmal hält, dehnt sich, dem Mitgeschleppten könnte es so scheinen, wie noch nie ein Lasterpfad zuvor. Auch der Robusteste kann sich hier eine Allergie gegen Pantoffelabsätze wie gegen nackte Füße zuziehen. Erst auf der dreihundertneunundachtzigsten Seite räumt das Roman-Ich, die allzu passiv veranlagte Silvia, ein: „Großer Gott, welch eine blödsinnige Geschichte – nur gut, daß sie vorbei ist.“ Christa Rotzoll