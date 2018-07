Von Egon Kaskeline

General de Gaulle hat es sich wohl doch etwas zu leicht gemacht, als er in seiner Rundfunkansprache vom vergangenen Sonntag seine Landsleute glauben machte, die Krise der französischen Wirtschaft und Währung sei eine Quittung für die Mai-Revolution. Zwar wird niemand bestreiten’ wollen, daß der Produktionsausfall im Frühjahr mit zu den Schwierigkeiten beigetragen und den Franc zusätzlich in Bedrängnis gebracht hat; aber der Weg an den Rand des Wirtschaftlichen Abgrunds, vor dem die französische Nation in der vergangenen Woche wieder einmal stand, ist ein langer, mit Enttäuschungen gepflasterter Weg, der sich über Jahrzehnte zurückverfolgen läßt.

Strenggenommen wird Frankreich seit über einem halben Jahrhundert vom Währungsfieber geschüttelt, wobei dieses Fieber nicht etwa die Ursache, sondern eindeutig das Symptom politischer und wirtschaftlicher Übel ist, an denen dieses Land krankt. Das abgrundtiefe Mißtrauen in den Franc, das die von de Gaulle als „widerlich“ bezeichnete Spekulation in diesen Tagen und Wochen durch eine panikartige Flucht aus dem Franc wieder einmal unter Beweis gestellt hat, läßt sich bis zum Ersten Weltkrieg zurückverfolgen. Es ist keineswegs nur auf die berufsmäßige Spekulation beschränkt. Es ist kaum übertrieben zu behaupten, daß jeder Franzose, der etwas auf sich hält, ein Bankkonto im Ausland – vorzugsweise in der Schweiz – unterhält oder einen kleinen Goldschatz unter seinem Kopfkissen angesammelt hat.

Zwar hat Frankreich – mit Hilfe seiner Verbündeten – zwei Weltkriege militärisch gewonnen. Wirtschaftlich und finanziell aber waren es große Niederlagen. Diese Niederlagen spiegeln sich nirgendwo deutlicher als in der wiederholten Veränderung der französischen Währungsparität.

Setzt man die Kaufkraft des Franc im Jahre 1914 mit 1,0 fest, so war sie im Jahre 1957 auf 0,0058, also auf weniger als ein Hundertstel, zusammengeschmolzen. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde der Wert des französischen Franc drastisch auf ein Zehntel seines Wertes von 1914 herabgesetzt. Auf den Franc-Germinal mit einem Goldwert von 322,58 Milligramm folgte nach mehreren Abwertungen der Franc-Reynaud mit einem Goldwert von nur mehr 27,50 Milligramm. Der Neue Franc, der im Jahre 1958 aus der Taufe gehoben wurde, mußte noch einmal eine Reduzierung des Goldgegenwertes um die Hälfte hinnehmen.

Spätestens in diesen Tagen aber ist deutlich geworden, daß die Auszehrung des Franc auch während der letzten zehn Jahre angehalten hat, und zwar in einem Maße, daß eine neuerliche Franc-Abwertung als sicher galt. Das „Nein“ de Gaulles kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Franc nach wie vor abwertungsreif ist.

Vielleicht hätten die zahlreichen Währungskrisen der Nachkriegsjahre 1945 bis 1957 vermieden oder zumindest gemildert werden können, wenn der „Befreier Frankreichs“, General de Gaulle, seinerzeit dem Rat von Pierre Mendès-France gefolgt wäre. Das durch Besetzung und Krieg ausgeblutete Frankreich war von einer unvermeidlichen Inflation bedroht. Der Geldumlauf hatte sich verfünffacht, die Warenproduktion aber war auf die Hälfte der Vorkriegszeit gesunken.