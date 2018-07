Inhalt Seite 1 — Love ist nicht Liebe Seite 2 Auf einer Seite lesen

In einem seiner frühen Romane ließ Aldous Huxley eine polyglotte Gesellschaft über die verschiedenen Bedeutungen von love‚ Liebe, amour und amore unter Engländern, Deutschen, Franzosen und Italienern diskutieren. Aber erst seit sehr kurzer Zeit versuchen Linguisten und Sprachpsychologen, solche Unterschiede exakt zu erfassen, die ein italienisches Schlagwort in der kurzen Formel ausdrückt: Traduttore traditore. Der Übersetzer ist ein Verräter – nach Meinung des amerikanischen Dichters Robert Frost vor allem der Übersetzer von Lyrik. Frosts Definition des Lyrischen: What gets lost in translation. Im Frühjahr berichtete in der Zeitschrift „Scientific American“ (Vol. 218, No. 3) der amerikanische Sprachpsychologe Paul A. Kolers, Mitarbeiter im Elektroniklaboratorium des Massachusetts Institute of Technology, über erste Experimente an zweisprachigen Versuchspersonen. Kolers wollte herausbekommen, wie die Verbindung zwischen „Sprache“ und „Gedanken“ beschaffen ist. Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten:

Alle Information wird in einem einzigen Speicher aufbewahrt, zu dem beide Sprachen gleichermaßen Zugang haben.

Jeder Sprache entspricht ein Informationsspeicher, zu dem sie und nur sie Zugang hat.

Kolers prüfte beide Hypothesen mit einem relativ einfachen Experiment. Er ließ zweisprachige Versuchspersonen – sie beherrschten neben Englisch noch Deutsch, Spanisch oder Thai – einen Assoziationstest machen. Dabei muß man auf ein Reizwort das erste Wort sagen, das einem in den Sinn kommt. Die meisten Menschen antworten etwa auf das Reizwort „Berg“ mit „Tal“; es ist aber ebensogut möglich, daß sie „Zugspitze“ sagen oder „Gletscher“.

Die Besonderheit des von Kolers verwendeten Tests lag darin, daß seine Versuchspersonen einmal Wörter in ihrer Muttersprache mit Assoziationen in ihrer Muttersprache, dann englische Wörter mit englischen Assoziationen, und schließlich Reizworte in der einen Sprache mit Assoziationen aus der anderen beantworten mußten.

Beispiel: Ein Deutscher, der Englisch perfekt beherrscht, antwortet auf das Reizwort „Haus“ mit „Tisch“. Wird er auch auf das englische house mit table antworten? Und welches deutsche Wort wird er mit dem englischen house verbinden? Die Verbindung dieser Frage zu den beiden Speicherhypothesen ist klar. Wenn ein Zweisprachiger auf ein Reizwort immer dieselbe Antwort gibt, ganz gleich, welcher Sprache es entstammt, dann speichert er sein Wissen zentral. Jede Sprache kann diesen zentralen Speicher benutzen. Antwortet er hingegen mit anderen Assoziationen, wenn er Reizworte von lexikalisch gleicher Bedeutung in einer anderen Sprache angeboten bekommt – dann schöpft er seine Kenntnisse aus zwei getrennten Speichern und baut sein Wissen in soviel verschiedenen psychischen Strukturen auf, wie er Sprachen beherrscht.

Kolers Experimente erwiesen, daß keine der beiden Alternativen ganz richtig ist. Die zweisprachigen Versuchspersonen zeigten zu viele übereinstimmende Assoziationen, als daß die Zwei-Speicher-Theorie richtig sein könnte, aber auch zu viele getrennte Assoziationen, als daß die Ein-Speicher-Theorie stimmen könnte. Hochinteressant ist aber nun eine dritte Konsequenz, die Kolers ziehen konnte: Es hängt von der Art des Reizwortes ab, ob die Antwort in eine andere Sprache übernommen oder neu geprägt wird.

Der Sprachpsychologe hatte drei Kategorien von Wörtern geprüft: