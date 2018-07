Was ist ein Mädchen?“ mag manchen Eltern als überflüssige Frage erscheinen. Mögen sie auch eine Antwort darauf wissen: unser? Gesellschaft weiß sie nicht. Sie kann sich weder dazu entschließen, das Mädchen als „Mensch auf dem Wege zur Ehe“, noch als „Mensch auf dem Wege in den Beruf“ zu definieren.

Tändelten die Backfische der „Kränzchen-Bibliotheks“-Generation zwischen Blumenmalerei und Bildung dann doch stracks zum Traualtar, so ist heute die Tändelei zwar um mancherlei Spielarten bereichert, der Traualtar jedoch das letzte und wichtigste Ziel geblieben. Wie Ehe oder Familie dargestellt und schmackhaft gemacht werden, ergibt den Unterschied im Stil und im Anspruch an die Leserinnen.

Dabei geht es auch um den Widerstreit zwischen Verkaufschance und dem, was man den jungen Mädchen von heute gern sagen und erklären möchte. Eine nette unproblematische Schnulze von Liebe, Irrtum und gutem Ende geht immer. Will man einem Mädchen jedoch klarmachen, daß es auch ein denkendes, gar ein politisch denkendes Wesen ist oder sein könnte, so müßte man mit Eltern rechnen können, die den Wert einer solchen Belehrung begreifen. Aber, wie die Ethik lehrt, sind die höchsten Werte gerade diejenigen, die der Mensch am seltensten verwirklicht, weil es Anstrengung erfordert. Um so verdienstvoller, daß ein paar Jugendbuchverlage nicht müde werden, Bücher für Mädchen zu machen, die nicht glauben, daß eine Heirat alle anderen Ziele der Existenz ungültig macht. Zum Beispiel

Hester Burton: „Zeit der Prüfung“, aus dem Englischen von Marita Moshammer-Lohrer; Union Verlag, Stuttgart; 239 S., 12,80 DM

gehört zu den Büchern, die ebensogut im Regal der allgemeinen Belletristik stehen könnten. Es stutzt die Wirklichkeit nicht zurecht, beschränkt sich nicht auf Mädchenproblematik, sondern schildert im Stil des historischen Romans die Entwicklung eines jungen Mädchens. Ort und Zeit: England Anfang des 19. Jahrhunderts. Das Thema: Der Vater des Mädchens, Buchhändler und Verfechter der Ideen der Französischen Revolution, stellt sich mit seinen Schriften gegen die Gesellschaft, kommt ins Gefängnis, verliert Haus und Besitz, und Margarets Charakter und Zukunft werden durch diese Erlebnisse und ihre daraus resultierende Haltung entscheidend verändert. Das ist eindringlich erzählt, reich an zeitgeschichtlichem Detail und glaubhaft beschriebenen Personen. Ein Roman, der Mädchen klarmachen kann, wie sehr es bei den Entscheidungen des Lebens auf Mut, Verstand und Persönlichkeit ankommt. Sybil Gräfin Schönfeldt