Das Rennen um die Zusammensetzung der Vorstände und Aufsichtsräte der großen Unternehmen ist immer noch offen. Die CDU hat sich auf ihrem Berliner Parteitag zu keinem klaren Votum für oder gegen die Mitbestimmung durchringen können. In einer Sonderkommission sollen die parteiinternen Auseinandersetzungen, die die Union zu spalten drohen, weitergeführt werden. Auch die SPD tut sich bei den schon vor Wochen angekündigten Gesetzentwürfen schwerer, als zu erwarten war. Nach neuesten Informationen steht aber eine endgültige Entscheidung der Partei in dieser umstrittenen Frage bevor.

Profilierte Gegner und Befürworter der paritätischen (wirtschaftlichen) Mitbestimmung sollen in der ZEIT noch einmal zu Worte kommen. Diesem Artikel von Professor Oswald v. Nell-Breuning, der sich für die wirtschaftliche Mitbestimmung ausspricht, ging ein Beitrag von Professor Wilhelm Weber, Ordinarius für Christliche Sozialwissenschaften und Direktor des gleichnamigen Instituts an der Universität Münster, voraus unter dem Titel: „Warum ich gegen die Mitbestimmung bin.“ Dr. Wolfgang Heintzeler, Mitglied des Vorstandes der BASF, wird die Diskussion in der nächsten Ausgabe fortsetzen.

