Nach den katholischen Organisationen haben sich nun auch die evangelischen Jugendreisedienste auf Bundesebene zusammengeschlossen. In Frankfurt wurde jetzt die „Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugendferiendienste“ aus der Taufe gehoben. Ihr gehören an: der CVJM-Reisedienst, Kassel, der Evangelische Reise- und Feriendienst, Frankfurt am Main, und die Jugendferiendienste der Landesjugendpfarrämter in der Bundesrepublik. Die neue Arbeitsgemeinschaft hat alle Chancen, zu einer der größten Jugendreiseorganisationen in der Bundesrepublik zu avancieren, da vor allem mit den Feriendiensten der Landesjugendpfarrämter schon in der Vergangenheit, freilich unbeachtet von der Öffentlichkeit, Zehntausende von jungen und Mädchen an Urlaubsreisen teilgenommen haben.