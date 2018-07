In der untersten Schicht (I) der Oldoway-Schlucht in Tansania fanden 1959 L. S. B. Leakey und seine Frau den inzwischen zu Berühmtheit gelangten Zinjanthropus. Altersbestimmungen nach der Kalium-Argon-Methode ergaben zwei Millionen Jahre; in Ostafrika wurden damit die ältesten Homiden entdeckt.

Die wesentlich jüngere Schicht V enthält Überreste vom Oldoway-Menschen (Homo sapiens sapiens), deren genaues Alter bisher nicht bestimmt werden konnte. In „Science“, Bd. 162, S. 559 (1968) berichten jetzt Leakey und die Koautoren Reiner Protsch und Rainer Berger aus Los Angeles über die Datierung von Säugetierknochen der Schicht V mit Hilfe der 14-C-Methode. Der aus den Knochen extrahierte Kohlenstoff wurde in Kohlendioxyd überführt und in einem Proportionalzählrohr die Menge des noch vorhandenen radioaktiven Isotopes 14 C gemessen. Daraus und aus der bekannten Halbwertzeit (5730 Jahre) ergab sich das Alter der Fundstücke: 10 400 ± 600 Jahre. Gleichzeitig fixiert diese Messung auch das Ende des Oberen Pleistozän (Jungeiszeitalter) in Ostafrika. H. B.