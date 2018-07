Vom internationalen Tourismus profitieren auch die europäischen sozialistischen Länder: Im Jahre 1960 wurden nur 3,7 Millionen ausländische Touristen in den Ostblockländern registriert. 1965 stieg die Zahl der Ausländer auf 10,2 Millionen an, im Jahre 1967 erreichte sie 14 Millionen. Die meisten Ausländer reisten freilich in die Tschechoslowakei und nach Jugoslawien.

Die Gesamteinnahmen aus dem internationalen Fremdenverkehr aller sozialistischen Länder wurden im vergangenen Jahr auf rund 500 Millionen Dollar geschätzt (knapp die Hälfte von westlichen Touristen).

Jugoslawien hat im vergangenen Jahr 7,5 Prozent des Warenexportes aus dem Tourismus eingenommen, Ungarn 5 Prozent, Bulgarien und die Tschechoslowakei 3 bis 3,5 Prozent, Rumänien 1,5 Prozent und Polen sowie die DDR weniger als 1 Prozent. Die Sowjetunion wird nicht erwähnt.

Und die Statistik über Auslandsreisen innerhalb des Ostblocks und in den Westen: Über 12 Prozent aller Bewohner der ČSSR reisen jährlich ins Ausland. Es folgen Ungarn mit 9 Prozent, Jugoslawien mit 7,2 und die DDR, Bulgarien sowie Polen mit jeweils 2,5 bis 3 Prozent; Sowjetunion weniger als 1 Prozent.

