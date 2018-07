Von François Bondy

Jedes Jahr bietet die Saison der literarischen Preise den Kommentatoren Anlaß zu nüchtern-ironischen Betrachtungen über die Ehe, die Profit und Prosa um diese Zeit eingehen. Vier oder fünf ziehen die großen Lose. Auch in Blättern, die sonst die Literatur eher ignorieren, steht sie auf einmal im Mittelpunkt – woraus sogar die nicht preisgekrönten Schriftsteller Nutzen ziehen mögen. Was das„tierce“ im französischen System der Rennwetten, das sind die Preise für die Verleger: Der Goncourt ist der „gagnant“, die anderen sind „places“. Es genügt, einige Namen und Titel zu ändern, um solche Betrachtungen jedes Jahr frisch zu servieren.

Zählen eigentlich die Preise für die Übersetzungen, den Auslandsmarkt französischer Romane? Zwei Goncourts der letzten Jahre – dicke Romane von Jacques Borel, von Edmonde Charles Roux – sind deutsch erschienen; auf der diesjährigen Empfehlungsliste der ZEIT hatten sie bei einigem guten Willen noch in die Rubrik „Nicht sehr anstrengend, aber doch keine Konfektion“ gepaßt. Der Goncourt des letzten Jahres – Mandiargues – hätte ausnahmsweise in die zweite Rubrik („Für sehr anspruchsvolle Leser“) gehört. Der neueste aber in keine. Er fiel dem vierten Roman einer Familiensaga von Bernard Clavel zu, der eine Woche zuvor auch den Preis der Stadt Paris erhalten hatte – bei Stimmengleichheit mit einem Roman von Fran-> fois Nourrissier, der früher schon den Preis der französischen Akademie erhalten hatte. Gibt es etwa mehr große Literaturpreise als Autoren? Die Vitrinen der Buchhandlungen ließen das nicht erwarten.

Über Clavel wird niemand Schlechtes sagen, seine Sachen gehören am Rand der Literatur zu jener Kategorie Lesestoff, die auch ganz ohne Bemühen der Kritik ihr Publikum erreicht. Wenn dieser Preis nach dem Willen seiner Gründer auf etwas Neues und Kühnes hinweisen soll, dann ist dem Goncourt in diesem Jahr widerfahren, was der Franc eben noch vermieden hat: eine Abwertung.

Louis Aragon, erst seit einem Jahr Mitglied der Jury und mit 71 Jahren einer der jüngsten Goncourt-Akademiker, hat schon vor dem Ende der Beratungen seine Demission publik gemacht – sein Nachfolger könnte sehr wohl der vielgelesene Romancier und Biograph Armand gelesene werden. Vom kommunistischen Kulturapparat her ist Aragon recht robuste Manipulation gewöhnt – diesmal wurde ihm in der literarischen Presse eine solche zugunsten seines Freundes Nourrissier vorgeworfen, von dem immerhin zu sagen ist, daß sein diesjähriger Roman „Le Maître de maison“ einen andern Rang hat als die Produktion Clavels. Als Kritiker verkörpert Produktion den Mangel an Strenge und die Atmosphäre wechselseitiger Gefälligkeit, die einen beträchtlichen Teil der Pariser Kritik kennzeichnet. Einen Kritiker, den die Schriftsteller gern „abschießen“ würden, gibt es in Paris nicht. Ist das ein Gewinn?

Das Durchschnittsalter der Goncourt-Jury ist etwa 77 Jahre. Die Achtzigjährigen überwiegen. Daß ein solcher Rat der Ältesten darüber entscheidet, welcher Roman in einem Jahr mit Gewißheit mehr als 250 000 Exemplare absetzen wird, ist seltsam. Bleibt die Frage, welchem anderen Gremium man eine solche Macht mit gutem Gewissen anvertrauen würde.

Der Prix Renaudot wird nicht angefochten. Er fiel einem in Pariser Universitäten ausgebildeten Schriftsteller aus Mali zu: Yambo Ouloguem – ein Name, den man sich vielleicht merken sollte, auch wenn das nicht leicht ist. Die Geschichte eines afrikanischen Staates wird durch Jahrhunderte hindurch verfolgt – blutrünstige Ereignisse und kluge Gespräche folgen einander. Das Buch bietet vor allem das Porträt eines Diktators, in dem man kaum den eben gestürzten Modibo Keita suchen darf. Viele literarische Einflüsse kreuzen sich. Ouloguem hat noch nicht ganz den eigenen Ton gefunden.