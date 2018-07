In den nächsten Tagen wird die amerikanische Raumfahrtbehörde den bisher größten und mit den besten Instrumenten ausgerüsteten Satelliten ihrer Geschichte in den Weltraum schießen. Seine Aufgabe: Photographien des Sternenhimmels zu machen. Interessant dabei ist, daß hier sozusagen doppelt unsichtbare Dinge aufgenommen werden sollen, denn man will erstens Sterne aufnehmen, deren Bild für uns auf der Erdoberfläche wegen der absorbierenden Atmosphäre unsichtbar ist. Zweitens interessiert man sich für die Ultraviolettstrahlung dieser Himmelsobjekte, einer Strahlungsform, die sich auf der kurzwelligen Seite an das sichtbare Licht anschließt. Ultraviolette Strahlen sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.

Die Photokamera-Elemente für das „Orbiting Astronomical Observatory“, kurz OAO genannt, mit der Seriennummer A2 sind von der Firma Westinghouse in den USA entwickelt worden. Ein sinnvoller Mechanismus wandelt die einfallende UV-Strahlung in elektrische Impulse um, die wie ein Fernsehbild gespeichert und auf Abruf zur Erde gesandt werden können.

Man verspricht sich von diesen Aufnahmen einen neuartigen Himmelsatlas. Bisher nicht erfaßte Objekte könnten Aufschluß geben über die jungen, extrem heißen Sterne, ihr Alter und ihre chemische Zusammensetzung. Solche Informationen könnten zu neuen Erkenntnissen über den Ursprung und die Entwicklung des Universums führen.

Man rechnet für einen Gesamtatlas des Universums mit einer Aufnahmedauer von etwa einem Jahr. U. R.