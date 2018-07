Inhalt Seite 1 — Pop-art und Lichterspiel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolf Jessen

Die „Avantgarde Griechenland“ lebt im französischen Exil. Sieben der acht unter diesem Titel für das Berliner Haus am Lützowplatz von Christos M. Joachimides zusammengestellten Künstler arbeiten jedenfalls in Paris. Ihre Werke sprechen demgemäß – wie überall auf der Welt – keine Nationalsprache, sondern eher jenes internationale Esperanto, das heute stärker denn je die Grenzen verwischt und die Herkunft der Künstler illusorisch macht.

Man sieht – wie überall auf der Welt – Pop-art und kinetische Kunst. Was die Ausstellung so außergewöhnlich und qualitätvoll macht, ist nicht irgend etwas Griechisches, was immer das heißen mag, als vielmehr der deutlich individuelle Trend, den alle acht einschlagen. Unabhängig von ihrer griechischen Herkunft und ihrem Pariser Dasein dürften sie zum Besten der europäischen Avantgarde zählen.

Und das sind sie: Valerios Caloutsis, 1927 auf Kreta geboren, zeigt sogenannte „kinoptische“ Kästen, ein elektrisches Lichterspiel, das mit Hilfe eines Einstellknopfes vom Publikum verändert werden kann.

Danil, Jahrgang 1924, baut ebenfalls Kästen, auf deren matter Glasoberfläche sich Lichterspiel abzeichnet. Er ist freilich ein (seltener) kinetischer Realist. Da sind etwa die Silhouetten eines Autofahrers mit seiner Beifahrerin, dazu Lenkrad, Rückspiegel, Scheibenwischer. Durch farbig aufblitzende Lichteffekte verändern sich die Umrisse, verwischen sich auf der einen, konturieren sich schärfer auf der anderen Seite, was die Illusion hervorruft, man fahre auf dem Rücksitz mit einem Paar durch eine von Reklamelichtern durchzuckte Großstadtstraße.

Statis Logothetis, 1925 in Bulgarien geboren, ist der einzige, der in Griechenland lebt. Er näht aus bemaltem Stoff seltsam realistisch-surrealistische Torsi zusammen, deren körperhafte Wirkung Pop-art und Alptraum miteinander vermengt.

Nikos, 1930 in Saloniki geboren, versetzt verwischte Photographik auf die Leinwand. Es entstehen impressionistische Porträts (Arman, Chryssa, Will Grohmann).