Für alltägliche Nahrungsmittel und Dienstleistungen mußten die Deutschen seit 1958 immer tiefer in die Tasche greifen. Mit an der Spitze der Teuerung stehen die Friseure – der Haarschnitt für Herren ist über 100 Prozent teurer geworden. Bei den Dauerwellen sind die Preise nicht annähernd so stark gestiegen. Kein Wunder, die Produktion von Dauerwellen läßt sich rationalisieren, der Haarschnitt für Herren nicht. Bei den Nahrungsmitteln überrascht die Führung der Preise für Fisch, während die landwirtschaftlichen Produkte Milch und Butter prozentual weniger im Preis gestiegen sind als das Industrieprodukt Margarine