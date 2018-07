Von Sepp Binder

Zunächst der Hintergrund: neun Jahre Beamter im Polizeivollzugsdienst. Danach drei Jahre Student.

Neun Jahre – Zeit genug, das zu sein, was wichtig scheint: korrekt und pflichtbewußt und immer gehorsam; Zeit genug auch, als „Bekenner einer demokratischen Grundordnung“ Gefahren von jener Öffentlichkeit abzuwehren, deren Ordnung, wenn ihre bestellten Wächter sie zu ernst nehmen, zur Willkür wird. Ordnung also: im Herzen und vor Augen. Oft Don Quixote und selten Schwejk. Kritik in wohldosierten Formen und stets „positiv“; nach Feierabend wird man gesprächiger.

Drei Jahre dagegengesetzt – frei, zu studieren, unordentlich zu sein, und kritischer. Und doch: Student und Polizist vertragen sich in mir, trotzdem. Jetzt sitze ich auf der Barrikade, zwischen Schlagstock und Pflasterstein, die „Gretchenfrage 1968“ ist gestellt im Gewissen: Wie halten wir’s mit ihnen – mit unseren Studenten, unseren Polizisten, mit Störern und jenen, die sich gestört fühlen? Mit denen, die schlagen und zurückschlagen, die provozieren und sich provozieren lassen?

Das Recht weiß jeder von ihnen auf seiner Seite, die Macht ist ebenso oft geteilt wie brutal, und in der Wirkung ihrer Mittel versuchen sie einander zu übertreffen. Die Studenten: mit „Hohohotschimin“ und manchmal blitzgescheiten Analysen, mit wechselnder Taktik zwischen Gewalt und friedlichem Sitzstreik. Die Polizei: mit scheinbar sicherem Urteil in der Gesetzesauslegung, mit der zweifelhaften Überzeugungskraft wirkungsvoller Wasserwerfer beim obligatorischen „Räumen“, mit dem Pathos des Vaterlandsverteidigers und dem Bekenntnis zur Verfassungstreue als täglicher Pflichtübung. Verständigung scheint ausgeschlossen, wo die Vernunft nicht entkrampft.

Doch während die Studenten, weniger bußfertig als starrköpfig, nach ihrem Selbstbild fragen, verharrt die Polizei im Hergebrachten. Laut lamentiert sie über „polizeifeindliche“ Berichterstattung und frönt der falschen Selbsteinschätzung „Prügelknabe der Nation“; das sonst so scharfe Polizeiauge scheint getrübt zu sein beim Blick nach innen.

Was fehlt der Polizei? Was hindert sie auf der Suche nach neuen Formen, nach einem modernen Polizeibild für das Jahr 2000, befreit von denkmalswürdigen Begriffen aus der Bismarckzeit?