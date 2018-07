Inhalt Seite 1 — Reaktionär und Edelmann Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans-Joachim Schoeps

Bodo Scheurig: „Ewald von Kleist-Schmenzin. Ein Konservativer gegen Hitler“; Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg 1968, 296 Seiten, 28,– DM.

Ewald von Kleist-Schmenzin war der letzte Vorsitzende des „Hauptvereins der Konservativen“, der nach 1918 den Rest der preußischen Altkonservativen zusammenhielt, die nicht mit der Deutschnationalen Volkspartei zusammenfielen. Was Kleist-Schmenzin, ein Ludwig von Gerlach des 20. Jahrhunderts, darstellte und vertrat, hatte mit alldem, was Armin Mohler als „Konservative Revolution“ bekanntgemacht hat, überhaupt nichts zu tun, sondern war zunächst einmal preußisches Christentum – und nichts anderes. Scheurig sieht das klar, wenn auch seine Terminologie manchmal etwas schillert. Kleist, der obrigkeitliche, aber soziale Gutsherr, widerspricht dem landläufigen Bild des „Junkers“.

Einfühlsam schildert Scheurig das Milieu des pommerschen Neupietismus, in dem Kleist groß wurde, ein Singularetantum zwar, das in Ostpreußen oder Schlesien so nicht vorkam. Die Familien Kleist, Thadden, Senfft, Gerlach, Below und einige wenige andere haben bis in die Gegenwart hinein das aus der Erweckungsbewegung des frühen 19. Jahrhunderts hervorgegangene Phänomen des „Anderen Preußen“ repräsentiert, das unter Friedrich Wilhelm IV. seine große Zeit hatte und dem ich eine Monographie gewidmet habe. Scheurig ist tief in das Wesen dieser Geisteshaltung eingedrungen und hat es verstanden, den altpreußischen Konservativismus am Lebensgang von Kleist-Schmenzin zu veranschaulichen. Dies scheint mir um so bedeutsamer, als heute nur noch sehr wenige Menschen diese versunkene Welt zu begreifen vermögen.

Kleists Gegnerschaft zur Weimarer Republik erklärt sich daher, daß er das deutsche Volk als ungeeignet für die Republik ansah. „Seit je gewohnt, regiert zu werden, könnte sich das Volk nicht über Nacht selbst regieren.“ Daraus zog Kleist aber für die praktische Politik höchst problematische Konsequenzen. In einer Rede Ende 1929 vor den Konservativen führte er aus: „Jede Hoffnung, daß durch Parlamentsarbeit, Gesetzgebung oder Verwaltungsmaßnahmen eine Rettung kommen könnte, muß mit den letzten Wurzeln ausgerissen werden.“ Mit solchen Erklärungen hat auch Kleist zur Aushöhlung des bestehenden Staates beigetragen; ich fürchte daß dies ein damals typisches konservatives Selbstmißverständnis gewesen ist.

Sein republikfeindlicher Doktrinarismus ließ Kleist auch niemals die Frage stellen, ob ihm nicht typusmäßig der ehemalige ostpreußische Landarbeiter Otto Braun näher stand als der nationalliberale Monopolkapitalist Alfred Hugenberg. Kleist hätte seiner preußisch-konservativen Sache sicher besser gedient, wenn er sich in den zwanziger Jahren zum republikanischen Staat positiver verhalten hätte. Sicherlich war Kleist kein Sozialreaktionär, aber er war bewußt und willentlich ein politischer Reaktionär. Für eine solche Haltung gab es gute weltanschauliche Gründe, die man bejahen oder ablehnen kann. Beides ist nicht die Aufgabe des Historikers.

Noch in den späten zwanziger Jahren, deutlicher als in den frühen, zeigte sich Kleist als ein unpolitischer Ultra, sonst würde er nicht die Obstruktionspolitik Hugenbergs gegen den Katholiken Brüning unterstützt haben, der doch weit eher eine konservative Staatsgesinnung vertrat; im Frühjahr 1933 – zu spät – hat es Kleist endlich gemerkt. Sein eigentliches Problem: er hat die Wandlung zur modernen Industriegesellschaft und die durch Willensentschlüsse unaufhebbare Vermassungssituation niemals richtig begriffen. Scheurig deutet das immerhin an. Es wird in diesem Buch auch deutlich, daß Kleists Eintreten für die Hohenzollernmonarchie in den Jahren 1930 bis 1932 auch nicht die kleinste politische Chance hat.