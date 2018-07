Inhalt Seite 1 — Recht auf Demonstration Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bad Homburg, im November

Die grünen Uniformen der hessischen Polizisten waren das erste, was man sah. Dann am Gitter, das nur einen engen Durchlaß bot, die Frage nach dem Namen. Nebenan sagte ein Zivilist zu einem Beamten: „Sollen sie doch in die Ostzone gehen, wenn sie demonstrieren wollen!“ Im Hof des Homburger Schlosses standen mehrere Mannschaftswagen und ein Wasserwerfer; lange rote Schläuche ringelten sich über den Platz.

Die Sicherheitsvorkehrungen galten einer Tagung, die sich mit der Demonstrationsfreiheit befassen wollte und deren Initiatoren man ein gutes Maß an Liberalität zubilligen durfte. Der Hessische Richterbund und der Deutsche Juristenverband hatten eingeladen; hundertachtzig Juristen waren erschienen. Die Grenze zwischen Demonstrations-„Gewalt“ und Polizeigewalt sei bisher in Staats- und Strafrechtslehre nur untergeordnet behandelt, die Suche nach praktikablen Kriterien sei der Justiz als Lückenbüßer überlassen worden, erklärte gleich zu Beginn der Frankfurter Richter Pulch. Die Veranstaltung bewies, daß er recht hatte, aber auch, daß Ansätze zur Klärung vorhanden sind.

Der Republikanische Club Bad Homburg hatte Flugblätter verteilt, auf denen es ’hieß: „Zeigen wir, daß wir es nicht zulassen werden, daß man uns in aller Ruhe den Strick dreht. Funktionieren wir dieses intime Gemauschel hinter verschlossenen Türen um in ein öffentliches Teach-in über politische Justiz in der Bundesrepublik.“ Doch blieb der Besuch aus, der die Diskussion hätte beleben können. Mahler und Cohn-Bendit, die angeblich kommen sollten, wurden nicht gesehen – wahrscheinlich hätte man sie hineingelassen; denn gar so intim war das „Gemauschel“ doch nicht.

Der „Durchlauchtigste Herr Landgraf Friederich Ludwig zu Hessen“, dem seine „treuen Unterthanen“ am 30. Januar 1816 „bey dem Antritt seines 51sten Regierungsjahres“ eine schlichte Säule für den Schloßhof schenkten, und in dessen Prunksaal sich die Juristen versammelten, mag sich im Grabe umgedreht haben, als der Frankfurter Professor Erhard Denninger unter seinem Thronhimmel von der „von Revolutionsangst gepeinigten Niederhaltungspolizei des Spätabsolutismus“ sprach. Nach Ansicht des Professors ist der liberale Rechtsstaat noch weitgehend demselben Begriff von „öffentlicher Sicherheit und Ordnung“ verhaftet wie der wilhelminische Staat des vorigen Jahrhunderts.

Die unterschiedliche Bewertung des Demonstrationsrechts durch die Gerichte ist den Richtern selbst unheimlich. Wo der Münchner Richter Hummel sich mit dem lapidaren Satz begnügte: „Das Recht der freien Meinungsäußerung besteht nur im Rahmen der sonstigen Gesetze, der Angeklagte ist durch nichts gehindert, seine Meinung ohne Verstoß gegen Strafgesetze kundzugeben“, wog der Frankfurter Amtsgerichtsrat Möller ausführlich ab, ob das von den Demonstranten in Anspruch genommene Grundrecht „nach Anlaß, Zweck und Wirkung gegenüber den bei einer Koalition beeinträchtigten Rechten vorrangige Bedeutung hat und deshalb die anderweitigen Rechtsbeeinträchtigungen hingenommen werden müssen“; er hatte die wegen der „Bild“-Blockade angeklagten Studenten freigesprochen, weil ihr Handeln gerechtfertigt gewesen sei. Sogar an einem und demselben Gericht werden höchst unterschiedliche Urteile gefällt: in Bremen fand der Jugendrichter Landscheidt einen Lehrling eines Vergehens nach Paragraph 116 des Strafgesetzbuches schuldig, weil er sich nach dreimaliger Aufforderung der Polizei nicht von einer Demonstration gegen die Fahrpreiserhöhungen entfernt hatte; sein Kollege Sahlhut sprich einen anderen Lehrling frei, der eine Straßenbahn angehalten hatte.

Fast einhellig wurde in Homburg die gegenwärtige Rechtslage beklagt – allerdings mit unterschiedlicher Begründung. Der Berliner Strafrechtler Professor Ernst Heinitz (der auch Richter am Kammergericht war und im Frankfurter Kaufhausbrand-Prozeß verteidigt hat) hielt es für bedauerlich, daß das Gesetz den Polizeibeamten nicht eindeutig genug sage, was sie tun dürfen, und daß daher die Gerichte immer nur nachträglich entscheiden könnten, was rechtens war und was nicht. Heinitz, der sich selbst als „außerordentlich konservativ“ bezeichnete, meinte gleichwohl, es gebe keine bessere Formulierung als die „Generalklausel“ des Polizeirechts.