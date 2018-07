Europäischer Reiseveranstalter: In Frankreich wurde mit maßgeblicher Beteiligung der Bankiers Rothschild und der französischen Eisenbahnen ein neues Reiseunternehmen gegründet, das sein Programm in ganz Europa, verkaufen wird. Eine eigene Hotelkette, geplant. Das erste Hotel wird in Paris gebaut,

über Afrika nach Amerika: Die neue afrikanische Fluggesellschaft Air West Africa, die aus einer Fusion der Ghana Airways und der Nigerian Airways entstanden ist, plant die Aufnahme eines Liniendienstes von Afrika über Westindien nach Nordamerika. Dies wäre die erste Linie, die von Europa nach Nordamerika über Afrika und Westindien fliegt

Neues Kurzentrum in Westerland: Bis Juni 1969 zum Beginn der Sommersaison sollen die Bauarbeiten an dem neuen Westerländer Kurzentrum abgeschlossen sein. Das Zentrum kostet insgesamt etwa 55 Millionen Mark.

Touristen-Polizei: Die Israelis werden eine Polizeieinheit nur für internationale Touristen aufstellen. Die Beamten müssen mehrere Sprachen beherrschen und werden in einem Kursus mit den besonderen Problemen des Fremdenverkehrs vertraut gemacht.

Mindesttempo für die Bundesbahn: Die Bundesbahn plant die Einführung von Mindestreisegeschwindigkeiten für alle Zuggattungen. Für die schnellsten Züge in Deutschland, die TEE- und F-Züge, soll diese Mindestreisegeschwindigkeit unter Berücksichtigung der Aufenthalte bei 105 Stundenkilometern liegen.

Kurpauschale in Driburg: Die Kurverwaltung in Bad Driburg (Herz, Kreislauf, Rheuma, Frauenleiden, Galle, Leber) will mit ermäßigten Pauschalreisen die Kurhallen und Pensionen in der schlechten Jahreszeit mit preisbewußten Gästen füllen. Das Kurpaket ist bis 15. April 1969 um rund 20 Prozent verbilligt. Das bedeutet: Drei-Wochen-Kur mit Unterkunft, Vollpension, ärztlicher Behandlung und allen Kurabgaben für 490 Mark.

Ausgiebiger bummeln: Der neue Berliner Bummelpaß wurde wieder umfangreicher. Neu sind Kupons für Pariser Zwiebelsuppe und Luganer Gemüsesuppe. Einen Überraschungskupon gibt es für die Silvesterparty auf dem Kurfürstendamm – was dem Berlin-Besucher auf dieser Party geschenkt wird, wollen die Berliner noch nicht verraten.