Frankfurt am Main

Der katholische Nachrichtendienst funktionierte: „Die sind jetzt im evangelischen Gemeindehaus.“ Nicht zutreffend war allerdings die Vermutung einer Dame, daß dort „Erbsensuppe gegessen würde“. Es wurde diskutiert. Die Meldung über eine „Truppenkonzentration“ beim evangelischen Gemeindepfarrer war am regnerischen Totensonntagvormittag zum Vorplatz der katholischen Cäcilien-Kirche gelangt. Dort war man in erhöhter Alarmbereitschaft, weil eigentlich im katholischen Bereich stattfinden sollte, was nun unter evangelischem Dach geschah: Eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und der älteren Generation über Sinn und Zweck des Religionsunterrichts in den Schulen.

In einem Flugblatt, das der 32jährige Assessor Hans Lüdde in seiner Quarta im Heusenstammer Kreisgymnasium verteilt hatte, waren ernsthafte Zweifel, geäußert worden, die sich zu der Aufforderung verdichteten, „massenhaft den Religionsunterricht“ zu verlassen. Für den Inhalt, verantwortlich zeichnete der Sozialistische Lehrerbund (LSB), der die Schüler aufforderte, sich „nicht länger religiös manipulieren“ zu lassen. Lehrer und „Beamter auf Widerruf“. Lüdde erklärt: „Ich habe das Flugblatt nicht als Aufruf an die Schüler verteilt, sondern als Diskussionsgrundlage für den Geschichtsunterricht.“ Doch die Schulbehörde hatte für diese Form der Information kein Verständnis. Sie leitete ein Dienststrafverfahren ein und untersagte Lüdde bis auf weiteres, Unterricht zu erteilen.

Den hessischen Schulmännern ist die Flugblatt-Affäre von Heusenstamm dennoch alles andere als angenehm. Die Grundsatzfrage der Trennung von Kirche und Staat hat im sozialdemokratisch regierten Hessen immer wieder zu Konflikten mit der Christlich-Demokratischen Union geführt – und auch zu Zugeständnissen, weil sich die Sozialdemokraten konsequent gegen die Verteufelung wehren müssen, eine religionsfeindliche Partei zu sein. Deshalb betrachtet der Kultusminister Ernst Schütte den „Fall Lüdde“ ausschließlich „unter beamtenrechtlichen Gesichtspunkten, da nicht die Frage der Religionsfreiheit, sondern mögliche Verstöße gegen die gesetzlich geregelte Schulordnung zum Eingreifen der Schulverwaltung geführt“ hätten.

Für die Behörde ist das bequemer, aber inzwischen sind politische Fronten entstanden. Auf die Ankündigung sozialistischer Lehrer- und Schülerverbände, am Totensonntag nach Heusenstamm zu ziehen, um vor den Kirchen eine Diskussion in Gang zu bringen, reagierte der Fraktionsvorsitzende der CDU im Hessischen Landtag, Hans Wagner, mit einer Beschwörung dunkelster deutscher Vergangenheit. Den Wunsch der Jugend nach politischer Auseinandersetzung verglich der Christdemokrat mit dem Terror der Nazizeit. „Damals haben die braunen Horden versucht, die Gemeinden und ihre Mitglieder an der freien Religionsausübung zu hindern. Jetzt bedienen sich die radikalen Gruppen von links der gleichen faschistoiden Methoden.“

Gerhard Ziegler