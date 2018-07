Die Fried. Krupp Hüttenwerke AG will in Bochum ein neues Kaltwalzwerk, in Rheinhausen eine Stranggußanlage bauen und in Düsseldorf eine Erweiterung der Edelstahl-Kaltband-Produktion vornehmen. Diese Investitionen für rund 300 Millionen Mark hat der Aufsichtsrat jüngst beschlossen.

Auch in den anderen großen Stahlkonzernen steht eine beachtliche Forcierung der Investitionstätigkeit zur Debatte. In einigen Verwaltungen sind bereits Rekordinvestitionen beschlossen bzw. in Angriff genommen worden. Thyssen, Hoesch, Mannesmann, Salzgitter, Rheinstahl – kein Name fehlt auf der Liste derer, die neue Großinvestitionen in der Stahlindustrie für erforderlich halten.

Aber noch immer ist die Investitionspolitik dieser Branche, die jahrelang gegen ihre eigenen Überkapazitäten und die Überschüsse anderer Stahlländer hart zu kämpfen hatte, ausschließlich eine Konzernangelegenheit. Von einer wirksamen Investitionsabstimmung ist die deutsche Stahlindustrie weit entfernt.

Das ist um so bedauerlicher, als es jedem Unternehmen der eisenschaffenden Industrie klar ist, daß dieser Wirtschaftszweig noch vor bedeutenden neuen Konzentrationen und Gruppierungen steht. Sinnvoller wäre es gewiß, erst die notwendigen Verflechtungen zu betreiben und erst in der zweiten Runde den Ausbau der zusammengeschlossenen Werke vorzunehmen. Das Risiko von Fehlinvestitionen wäre erheblich geringer. nmn