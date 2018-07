Von Hellmuth Karasek

Am Anfang sieht alles so aus, als würde ein anderer, ein neuer „007“ im Auftrag Ihrer Majestät der großen kommunistischen Weltverschwörung nachjagen. In dem Roman

John le Carré: „Eine kleine Stadt in Deutschland“, aus dem Englischen von Dietrich Schlegel und Walther Puchwein; Paul Zsolnay Verlag, Wien; 416 S., 22,– DM

sind in der britischen Botschaft in Bonn von einem Angestellten wichtige Geheimpapiere gestohlen worden. Es steht zu befürchten, daß sie den „Soffjetts“ gerade zu einem Zeitpunkt zugespielt wurden, da eine mächtige nationalbolschewistische Bewegung Deutschland erfaßt hat. England bemüht sich in dem Buch noch immer verzweifelt, durch Verhandlungen in Brüssel in die EWG zu gelangen. Nicht auszudenken also, was passierte, wenn jetzt ein britischer Spionagefall bekannt würde: Alles wäre verloren. Und so stürzt in geheimer Mission und mit geheimen Vollmachten aus London Alan Turner herbei, um im letzten Augenblick dem Spion Leo das Handwerk zu legen.

Aber der neue le Carré ist keine Neuauflage von James Bond.

Eine Zeitlang hat es den Anschein, als würde sich durch den Bonner Dschungel verbissen ein Detektiv wühlen, dessen Vorfahren die Detektive Raymond Chandlers und Dashiell Hammetts wären. Alan Turner kämpft mit der gleichen verzweifelten Einsamkeit; Carré versucht, Bonn sumpfig zu machen und ins Verbrechen verfilzt, wie es etwa die amerikanische Großstadt in der „Bluternte“ Hammetts ist. Sein Detektiv wird geschubst, abgeschoben, zusammengeschlagen; er rennt sich fest und verbeißt sich dennoch immer ingrimmiger in seinen Fall – so als hätte sein Autor nur zu deutlich auf die beiden amerikanischen „Klassiker“ geschielt.

Aber Bonn ist weder San Francisco noch New York, auch 1980 noch nicht. So sehr Carré den einen seiner Helden einem Phantom nachjagen läßt, um die gesellschaftliche Fassade abblättern zu lassen so sehr sich der Spürhund nach gelobtem Vorbild nach Mädchen sehnt, Schwein über seiner Arversäumen muß – auch eine Neuauflage des Philip Marlowe ist nicht das Ziel dieses Romans.