Saigon hat seine Obstruktion aufgegeben, der Weg zu erweiterten Friedensgesprächen in Paris scheint frei. Die amerikanische Regierung ließ in der Nacht zum Mittwoch erklären, daß sie

der südvietnamesischen Regierung eine führende Rolle bei den Verhandlungen zugestehen,

die in Paris ebenfalls vertretene Nationale Befreiungsfront (NLF) nicht als selbständigen Verhandlungspartner anerkennen und

der Regierung in Saigon die Kommunisten nicht als Koalitionspartner aufzwingen werde.

Damit hat US-Präsident Johnson dem südvietnamesischen Staatspräsidenten Thieu in mehreren wichtigen Punkten nachgegeben, um seine vor einem Monat verkündete, dann aber am Widerstand Saigons festgefahrene Friedensinitiative wieder flottzumachen. Angeblich bereitet ein hoher südvietnamesischer Beamter in Paris schon die Ankunft einer Delegation vor, die aus etwa zwölf Personen bestehen und die Vizepräsident Ky leiten soll.

Vorher müssen allerdings noch einige Arrangements getroffen werden. Denn noch ist keineswegs sicher, ob die NLF auf ihr bislang demonstrativ betontes Selbstvertretungsrecht am Konferenztisch verzichten wird. Zudem hatte Hanoi die Regierung in Saigon bislang stets als „amerikanisches Marionettenregime“ bezeichnet. Auch deshalb ist es fraglich, ob die Gegenseite die von Südvietnam schon immer vertretene, jetzt auch von den USA offiziell übernommene Formel, in Paris würden zweiseitige Verhandlungen zwischen Hanoi und Saigon geführt, akzeptieren kann.