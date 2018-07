Antibiotika wenden raffinierte Tricks an

Seit der historischen Entdeckung des Penicillins durch Sir Alexander Fleming im Jahre 1928 sind viele Hundert weitere Antibiotika gefunden worden. Alle werden sie von Mikroorganismen produziert und dienen diesen als wirksame Waffen gegen unerwünschte Nahrungskonkurrenten, indem sie nachhaltig und spezifisch das Wachstum verschiedener Bakterien und anderer Kleinstlebewesen hemmen.

Schon frühzeitig hat man erkannt, daß es sich bei diesen Hemmstoffen keineswegs um eine einheitliche Stoffklasse wie beispielsweise die der Enzyme handelt, sondern daß sie jeweils ganz unterschiedliche chemische Strukturen aufweisen. Daß aber dementsprechend auch die jeweiligen molekularen Wirkungsmechanismen verschieden sind, zeigte sich erst in den letzten Jahren, nachdem man näher zu verstehen gelernt hatte, was in einer lebenden Zelle vor sich geht.

Das in jeder Zelle vorhandene Erbgut wird in Form langer Fadenmoleküle von Desoxyribonukleinsäure (DNS) im Zellkern gespeichert. Die DNS besteht aus vielen Millionen aneinandergelegten Bausteinen, den sogenannten Nukleotiden, von denen es vier verschiedene gibt. Die für jedes Individuum unterschiedliche und genau festgelegte Kombinationsfolge (Sequenz) dieser Nukleotide beinhaltet gleichsam wie die Signalfolge einer Morseschrift die gesamte Erbinformation eines Lebewesens. Um aber nun die als definierte Nukleotidsequenz vorliegende, quasi verschlüsselte Information in Form von bestimmten Proteinen und Enzymen verwirklichen zu können, bedarf die Zelle eines komplizierten biochemischen Übersetzungsmechanismus.

Komplementäre Kopie

Zunächst wird mit Hilfe eines spezifischen Enzyms, genannt „RNS-Polymerase“, an der DNS im Zellkern eine besondere Ribonukleinsäure (RNS) synthetisiert, die in ihrer Nukleotidsequenz eine genau komplementäre Kopie, sozusagen einen Negativabdruck des jeweiligen DNS-Abschnitts darstellt, dessen Erbinformation wirksam werden soll.

Diese RNS übernimmt somit die Information der DNS und gelangt nun ins Cytoplasma, wo sie sich an Ribosomen, die Proteinfabriken der Zelle, anheftet. Sie fungiert also als Informationsüberträger und heißt deshalb „Boten-RNS“. Die Ribosomen „übersetzen“ dann die Nukleotidsequenz der RNS in die entsprechende Aminosäuresequenz eines bestimmten Proteins, indem sie (wieder mit Hilfe spezifischer Enzyme) von einem Ende des Fadenmoleküls her „ablesend“ die durch bestimmte Nukleotidkombinationen determinierten Aminosäuren – je drei Nukleotide bestimmen eine solche – der Reihe nach aneinanderkoppeln. So wird das gewünschte Protein Schritt für Schritt aufgebaut, bis es schließlich, wenn die Ribosomen jeweils am anderen Ende der Matrize angelangt sind, in Form von kompletten Molekülen vorliegt.