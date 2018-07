Von Helmut Salzinger

Was in diesem Lande nicht selten vorkommt:Passanten rufen anderen Passanten, die sich äußerlich durch nichts weiter hervorheben als... durch Jugendlichkeit und längeren Haarwuchs, nach, sie sollten sich doch mal waschen. In der Stimme solcher Apostel der Sauberkeit tönt unverkennbar die Gehässigkeit des Frustrierten mit. Das ist sicherlich kein Zufall, geschieht es doch in einem Land, wo nicht zu Unrecht der Bürger für ordentlich gilt und demnach mit Erfolg aufgefordert werden kann, seine Stadt sauberzuhalten.

Angenommen, es gäbe das, was C. G. Jung das kollektive Unbewußte genannt hat, dann spiegelte eine Erfindung wie die Familie Saubermann, die im Dienste der deutschen Waschmittelindustrie für Reinlichkeit wirbt einen Archetypus im kollektiven Unbewußten der Deutschen. Dies Volk hat sich am Terrorismus besudelt, und nun leidet es unter einem Waschzwang. Die Uniformität des braunen ist durch die des blütenweißen Hemdes ersetzt worden, und sie tritt nicht viel weniger terroristisch auf als jene.

Vor einiger Zeit waren in der Zeitschrift Kursbuch Reflexionen über dies Phänomen, über Sauberkeit und Schmutz zu lesen. Es handelte sich um einen Ausschnitt aus einer größeren Arbeit; ihr Verfasser, Christian Enzensberger, ist ein Bruder des Lyrikers Hans Magnus Enzensberger und in München Dozent für Anglistik. Er hat jetzt den gesamten Text als Buch erscheinen lassen –

Christian Enzensberger: „Größerer Versuch über den Schmutz“; Carl Hanser Verlag, München; 136 S., brosch. 14,80 DM.

Es ist ein schwieriges Buch. Enzensberger hat darin den Schmutz nicht lediglich zum Gegenstand mehr oder weniger geistreicher Randbemerkungen gemacht, er hat vielmehr die Fragen, die sich aus diesem Phänomen ergeben, grundsätzlich untersucht. Er behandelt den Schmutz schlechthin, den Schmutz als Wertvorstellung, als Kategorie. Was dabei herausgekommen ist, läßt sich dann allerdings auch auf speziellere Fragen anwenden, auf die Frage etwa, warum ausgerechnet die Beatles und Peter Handke unter den Deutschen sich solcher Wertschätzung erfreuen.

Ungewöhnlich wie das Thema ist auch die Form dieses „Versuchs“. Es handelt sich um eine locker gefügte Montage aus stichwortartig notierten Reflexionen, Beobachtungen und Zitaten zum Thema, aus fragmentarisch berichteten Erfahrungen, Auszügen aus einem Roman mit dem Titel „Cranley“, aus Ansätzen zu einer diskursiven Erörterung des Gegenstandes. Der Autor verbirgt sich hinter verschiedenen Figuren, denen bestimmte Textpassagen zuzuordnen sind. In der ersten Person ist der Bericht über eine Expedition in ein Gewirr von unterirdischen Gängen gehalten, eine Figur weiblichen Geschlechts erzählt von ihren Erfahrungen mit Schmutz in irgendwelchen englischen Städten, einer männlichen Figur sind die rein theoretischen Erwägungen überlassen.