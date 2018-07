Inhalt Seite 1 — Schock aus Paris Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Börsen Europas haben nach dem verunglückten Bonner Währungsschauspiel erst einmal die neue Unruhe und die negativen Wirkungen der vielen Dekrete und Einschränkungen auf die Exportwirtschaft ihrer Länder zu spüren bekommen. Nach der Ablehnung einer Abwertung des französischen Franc durch General de Gaulle mußten zum Wochenbeginn fast überall mehr oder weniger empfindliche Abschläge hingenommen werden.

Nur Zürich ist wieder einmal die Ausnahme. Nicht etwa von Pachtgeldern profitieren die Eidgenossen – die lassen auf sich warten. Vielmehr scheint man hier bereits dem längerfristigen Aspekt des Dramas Beachtung zu schenken – der .Tatsache, daß in solch unruhigen Zeitläuften die Aktie noch immer zu den zuverlässigsten Sachwerten zählt. Mailand aber tendierte schwächer, in London und Brüssel gaben die Kurse nach. Selbst das in letzter Zeit besonders attraktive Amsterdam hatte Mühe, die Kurse zu halten, während die Pariser Börse auf das Programm des Generals ausgesprochen negativ reagierte.

Aber auch ohne verhinderte Franc-Abwertung und die Befürchtung, de Gaulles Austerity-Programm werde neue soziale Unruhen provozieren, hätte sich für Paris gegenwärtig keine andere als eine schlechte Prognose stellen lassen. Dafür treibt allein die unglückliche Steuerpolitik schon seit geraumer Zeit die französischen Kapitalanleger viel zu rüde aus ihren Aktien hinaus. Und nach de Gaulles Verdikt wird man vermutlich – zu Recht – den drastischen Sparmaßnahmen viel mehr Gewicht beimessen als dem Versuch, zugleich die französischen Ausfuhren anzukurbeln. Das schließt nicht aus, daß einzelne Titel aus den Pariser Börsenniederungen heraussagen könnten: Rhone-Poulence zum Beispiel als international orientierter Wert, oder Alsthom, weil sich General Electric, Joumont, weil sich Westinghouse dafür angeblich interessiert. Aber das bleiben am trüben Pariser Börsenplatz Ausnahmen.

Unter Europas Börsenplätzen gebührt Amsterdam seit dem Spätsommer die Krone. Unberührt von der Währungsunruhe der letzten Monate stiegen dort die Kurse scheinbar unaufhaltsam. Mit einem Gewinn von gut 70 Prozent seit der Jahreswende 1966/67 hat Amsterdam nicht nur im europäischen Rahmen, sondern weltweit gegen Ende des Monats September die Spitzenposition erklommen und den Platz an der Sonne seither souverän verteidigt. Trotz des Abbröckelungsprozesses im Spannungsfeld der DM-Aufwertungsgerüchte sind die deutschen Börsen auf dem zweiten Platz der europäischen Rangliste zu finden, hart bedrängt allerdings von der Schweiz, die 1968 nur zwei Monate mit leicht negativem Ergebnis gehabt hat: den Januar und den Juli.

Die britischen Aktien würde man auf den ersten Blick wahrscheinlich kaum auf dem schmeichelhaften vierten Platz vermuten; London lehrt aber von den Avancen, die das englische Kursniveau bis Ende August auf die hinter der Bundesrepublik zweitbeste Stufe gehoben hatten. Andererseits ist die schlechte Ausgangslage daran schuld, daß die seit der Sommerpause vorherrschende Mißstimmung in Mailand die italienischen Papiere deutlich hinter Madrid/Barcelona auf den schlechtesten Rang hat abrutschen lassen – glatte 10 Prozent unterhalb des vor fast zwei Jahren registrierten Niveaus.

Daß Amsterdam zum europäischen Spitzenreiter geworden ist und der Aktienindex im laufenden Jahr bereits um 24 Prozent angezogen hat, ist in allererster Linie die Folge der vorteilhaften Konjunkturentwicklung und kaum weniger vorteilhafter Konjunkturaussichten. Die jüngsten Zwischenberichte der Algemene Kunstzijde Unie, von Philips, Hoogovens, Unilever und Zout-Organon waren sehr gut bis ausgezeichnet. Die 12,5 Prozent Gratisaktien für Royal Dutch-Aktionäre reizten zusätzlich, sich in diesem „Königshaus-Titel“ zu engagieren. Im ersten, Halbjahr 1968 haben von 456 erfaßten Dividendenwerten 282 eine höhere, 127 eine unveränderte und nur 47 eine geringere Ausschüttung angekündigt.

Dazu kommen die immer wieder stimulierenden Fusions- und Übernahmegerüchte, die sich zuletzt im Falle der Brauereien Heineken’s/Amstel oder im Kampf der Schelde-Rijn-Gruppe mit der Verenigde Nederlandse Maschinenfabrieken um die Bronswerk-Feyenoord-Werften auch bewahrheitet haben.