Von Ferdinand Ranft

Die Bürger von Maishofen wissen noch nicht recht, ob sie dem rührigen und pfiffigen Pichler Fred, der ihre Kinder in der Volksschule unterrichtet und zugleich ein Reisemanager wurde, gram oder dankbar sein sollen. Maishofen, drei Kilometer nördlich des Zeller Sees gelegen, war bisher vornehmlich bei betagteren Feriengästen als Oase der Ruhe geschätzt. Auf 2000 Einwohner 2200 Fremdenbetten – das war keine schlechte Basis.

Alfred Pichler genügte das nicht. Er wollte Leben unter die Dächer von Maishofen bringen. Was wäre dafür besser geeignet als ein Jugendurlaubsprogramm? Hatte es sich doch bis Maishofen herumgesprochen, daß mit der Jugendreisewelle für manchen Fremdenverkehrsort das goldene Zeitalter angebrochen war.

Alfred Pichler hatte Glück. Seine Ideen trafen sich mit Vorstellungen, die man bei Hummel-Reisen in Hannover über einen neuen Urlaubsstil für junge Leute entwickelt hatte. Man wurde handelseinig: Maishofen avancierte zu einem der 19 Ferienziele des diesjährigen Hummel-Jugendreise-Prospekts – auf einer Vier-Farben-Prospektseite. Hier freilich begann auch das Unbehagen der Maishofener über ihren unerwarteten touristischen Aufstieg und dessen Begleiterscheinungen. Gegen die Überschrift „Folklore – Fernblick – Fondue“ hatten sie nichts einzuwenden. Auch die „sommerbunten Wiesen, Almen, Berge und den Zeller See“ wird jeder Fremde leicht finden. Maishofen als Jugendtreffpunkt von Deutschen und Schweden, auch gut; schließlich wollte man mit der Zeit gehen. Doch was der Hummel-Prospekt dann über den Jugendurlaub in Maishofen versprach, das ging den Maishofenern zu weit.

„Man kommt sich näher beim Tanz, noch näher im Schwimmbad, in einem schaukelnden Boot auf dem See, bei Almwanderungen mit Picknick auf Blumenwiesen. Falls Sie – trotz Schwedin – noch Ehrgeiz haben, können Sie die Maishofener Wandernadel erlaufen; falls Sie – wegen Schwedin – kein Geld mehr haben, empfehlen wir die Molkerei-Besichtigung mit Gratis-Kostproben. – Vorsicht, Fenster schließen bei Mondenschein! Hier wird gefensterlt!“ Daneben das Bild vom langhaarigen, blonden Schwedenmädel im goldgelben Mini.

Alfred Pichler, Unschuld in Person: „Das haben die Hummel-Leute gemacht!“ Wer bei dieser Gelegenheit die Maishofener örtlichkeiten und Veranstaltungen gleich noch prospektgerecht aufpoliert hatte, ließ sich auch nicht mehr feststellen. Aus einem Bauernhof war ein „Schloß“ geworden, aus dem Abendessen ein „Candlelight dinner“, aus dem Tanz in der Pinte ein romantisches Fest“ und aus dem Baden am Seeufer eine „Strand-Party“.

Was die Maishofener freilich am meisten fuchste, war die Tatsache, daß sie der Hummel-Prospekt in den Geruch eines Ruhpoldings im Pinzgau gebracht hatte. Die in Wort und Bild so einladend beschriebenen Schwedenmädchen blieben nämlich aus. Sie tanzten, einen Prospekt-